Sonos Roam: la musica in movimento è in offerta per il Black Friday

Con le tante offerte occorse per il Black Friday, non possono mancare quelle relative ai prodotti audio. E chi meglio di Sonos per proporre l'occasione giusta per un valido alleato per la musica in mobilità, come lo speaker Bluetooth Roam, ora in offerta proprio per il Black Friday 2021?

Sonos Roam: perché è l'acquisto giusto per il Black Friday e Natale?

I punti di forza di Sonos Roam sono sicuramente molteplici. Anzitutto, la grande portabilità grazie alle dimensioni compatte e leggere, che quindi vi permettono di portarlo nello zaino o in borsa, oltre che nei vari luoghi della casa. Infatti, nonostante pesi meno di 500 grammi, vi permette di restituire una grande qualità audio.

Ma non finisce qui: Sonos Roam è anche dotato di una certificazione IP67, cosa vuol dire questo? Che potete tranquillamente portarlo in bagno per quando volete rilassarvi in vasca durante le vacanze natalizie oppure quando si effettuano le faccende domestiche che coinvolgono l'acqua. Insomma, non dovrete preoccuparvi di utilizzare lo speaker in tutti i tipi di condizioni.

Tra l'altro, lo speaker Sonos è anche un prodotto intelligente, considerando che, oltre a collegarlo al Wi-Fi o al Bluetooth, potete interagire con esso tramite assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, così da far partire la canzone senza dover utilizzare lo smartphone e tramite molteplici servizi musicali in streaming.

Ma come si può rendere ancora più interessante Sonos Roam? Ovviamente acquistandolo in offerta per tutto il periodo del Black Friday e del Cyber Monday 2021, cioè dal 25 al 29 novembre 2021, sia sul sito ufficiale, sia store autorizzati come Amazon, che trovate qui in basso. Per chi cerca inoltre altre soluzioni Sonos per la propria casa, vi lasciamo le migliori proposte del brand, tra cui gli speaker e soundbar Beam, Move e One. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

