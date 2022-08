I nuovi auricolari OPPO Enco Free 2i arrivano in Italia: audio cristallino, ANC e tanta autonomia

Dopo le primissime indiscrezioni in merito al prossimo modello Air 2i, ecco che passiamo invece a qualcosa di decisamente più concreto. L'azienda cinese ha lanciato in Italia i nuovi auricolari true wireless OPPO Enco Free 2i, una soluzione in grado di combinare un suono cristallino con la cancellazione completa di qualsiasi rumore esterno: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo per il nostro paese.

OPPO Enco Free 2i ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzo

Lanciate inizialmente solo in patria, ecco che le cuffie TWS OPPO Enco Free 2i fanno capolino anche in Italia, con un look minimale ed una vestibilità confortevole, per un utilizzo di lunga durata. I nuovi auricolari true wireless sono una soluzione in-ear con il supporto alla tecnologia ANC (la cancellazione attiva del rumore di fonte) personalizzata, ossia ottimizzata in base alla struttura del canale uditivo degli utenti.

In termini di profondità di cancellazione sono in grado di raggiungere i 42 dB, eliminando anche i suoni a frequenza più bassa. La modalità Transparency permette invece di percepire i suoni ambientali in tutta sicurezza, senza la necessità di togliere gli auricolari.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, abbiamo la resistenza alla polvere e all'acqua certificata IP54, la connettività Bluetooth 5.2, un'autonomia fino a 30 ore (utilizzando anche la custodia di ricarica) ed il supporto alla trasmissione binaurale a bassa latenza, per un'esperienza di utilizzo piacevole e senza interruzioni, sia alle prese con le chiamate, che con i video oppure i giochi.

I nuovi auricolari true wireless OPPO Enco Free 2i sono già disponibili all'acquisto in Italia tramite lo store ufficiale del brand, al prezzo di 99.9€ (nella colorazione White). Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il