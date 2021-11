La ricarica a 150W non sarà rapidissima, ma c’è un buon perché

Sin da quando il leaker Digital Chat Station ha menzionato la ricarica rapida a 150W, ci si interroga su chi sarà il primo a introdurla. Sarà forse OPPO, che per prima ha portato al grande pubblico la sua VOOC allora a 20W e oggi a 65W? Oppure Xiaomi che, seppur sia partita dopo OPPO nell'innovarsi in termini di ricarica, oggi può vantare più di un dispositivo con ricarica a 120W? Ma lo stesso potremmo dire di iQOO, che con il suo top di gamma ha bissato il traguardo raggiunto da Xiaomi. Non dimentichiamoci, però, che sia OPPO che Realme hanno lavorato per lo sviluppo delle rispettive ricariche a 125W, il cui debutto era atteso per il 2021 ma così non è stato.

I produttori sono pronti a implementare la ricarica rapida a 150W, ma c'è un “ma”

Anche se il succitato leaker parla di una ricarica con potenza a 150W, c'è chi vocifera che il prossimo step di avanzamento sia proprio quello a 125W. Fra gli esponenti che dovrebbero introdurla al pubblico sono menzionati OPPO Find X4, OnePlus 10 Pro e Realme GT 2 Pro, ma le voci di corridoio non finiscono qua. Più recentemente, sempre Digital Chat Station ha precisato come OPPO potrebbe non essere ancora pronta a spingersi così in là. Al contrario, il prossimo OPPO Find X4 potrebbe munirsi di una comunque più che rilevante ricarica a 80W.

Fatto sta che il 2021 dovrebbe essere l'anno di debutto della ricarica a 150W, ma sempre secondo il leaker non verrà infranta la “doppia cifra”. In poche parole, anche con una ricarica a 150W non si scenderà sotto i 10 minuti, ma c'è un buon motivo per cui ciò dovrebbe accadere. L'obiettivo di avere una potenza del genere non sarebbe tanto quello di metterci pochi minuti per arrivare al 100%, quanto quello di poter usare batterie più grosse pur mantenendo tempistiche brevi. In poche parole, avere una 5.000 mAh che si ricarichi nello stesso tempo che ci mette attualmente una 4.500 mAh: amperaggi e tempistiche sono ipotizzati, ma il senso è questo.

