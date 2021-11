OnePlus Nord N20 5G sarà tutto nuovo: svelato dai render

Solo qualche ora fa abbiamo scoperto come sarà fatto OnePlus 10 Pro, ma nel futuro della compagnia c'è anche OnePlus Nord N20 5G. Nell'arco di due anni, l'azienda asiatica ha puntato molto sulla famiglia Nord, come dimostra il lancio di ben 6 modelli. Per non parlare del lancio della PAC-MAN Edition di Nord 2, a dimostrazione di quanto OnePlus punti anche sui suoi mid-range. A rimarcare l'importanza strategia di questa fascia di prezzo ci sono anche le affermazioni del CEO Pete Lau, secondo cui saranno la chiave di volta per conquistare il mercato. E lo dimostrano i dati di vendita impennati proprio da quando esiste la serie Nord.

OnePlus Nord N20 5G in arrivo: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

All'interno della famiglia Nord, OnePlus Nord N20 5G rappresenterà la scelta intermedia fra il maggiore Nord 2 e il minore Nord N200. In realtà, lo smartphone sembra che apparirà abbastanza differente dagli smartphone finora introdotti da OnePlus. Grazie alle immagini render pubblicate dal solito OnLeaks, il dispositivo dovrebbe introdurre linee più spigolose come visto di recente su iPhone 13. Niente bordi 2.5D per il retro, quindi, bensì un retro piatto che confluisce col frame laterale.

Frontalmente troveremo il solito schermo punch-hole con foro a sinistra ma dovrebbe esserci una novità, ovvero il passaggio da LCD ad AMOLED. È possibile notare come il sensore ID non sia né posteriore né laterale, bensì integrato nello schermo con tecnologia ottica. Il pannello sarebbe da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI e refresh rate a 90 Hz. Niente da fare, invece, per l'Alert Slider, che rimarrebbe esclusiva dei modelli più pregiati. Il tutto avrebbe dimensioni di 159,8 x 73,1 x 7,7 mm.

Hardware e fotocamera

Come prevedibile, l'avanzamento di OnePlus Nord N20 5G riguarda anche l'impianto tecnico. Dallo Snapdragon 690 del Nord N10 passeremmo al Qualcomm Snapdragon 695 5G, realizzato con processo produttivo a 6 nm da TSMC. Se confermato, ci sarebbe una CPU octa-core Kryo 660 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,7 GHz) e GPU Adreno 619. Le caratteristiche tecniche comprenderebbero Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, speaker stereo e ingresso mini-jack.

Il comparto fotografico di Nord N20 5G sarebbe formato da una tripla fotocamera da 48+2+2 MP con macro e sensore di profondità, a filo con la scocca se non per gli anelli di protezione delle lenti. Se così fosse, sarebbe un passo indietro rispetto a N10 e alla sua quad camera con grandangolare. Davanti, invece, ci sarebbe una selfie camera da 16 MP.

Prezzo e data d'uscita

Lo scorso anno Nord N10 venne presentato a novembre, pertanto è plausibile che OnePlus Nord N20 5G debutti a breve, anche se non abbiamo ancora una data di lancio.

Per quanto riguarda il prezzo, OnePlus Nord N20 5G dovrebbe avere un costo non sotto ai 349€ proposti per il suo predecessore.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da