OnePlus Nord 2 ufficiale nella nuova PAC-MAN Edition: differenze e prezzi

In collaborazione con Bandai Namco, OnePlus Nord 2 si rinnova e lo fa ri-presentandosi al pubblico in questa particolare veste PAC-MAN Edition. Una strategia peculiare, quella di OnePlus, che ha deciso di omaggiare uno smartphone non top di gamma, ma sul quale la compagnia sta puntando molto. Negli scorsi mesi, lo stesso CEO Pete Lau ha rimarcato quanto sarà importante la famiglia Nord per il futuro della compagnia. E forse non è un caso che proprio nel 2021, anno di consacrazione della serie Nord, la compagnia abbia registrato un boom di vendite.

Arriviamo così a questo OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, uno smartphone che vuole celebrare lo storico e immortale videogioco. Nato nel 1980 dalla mente di Toru Iwatani, parliamo dell'unico titolo videoludico che praticamente chiunque al mondo conosce, eccezion fatta per Super Mario e forse Pokémon. Nonostante non ricorra nessun anniversario, OnePlus ha scelto questo brand per contrassegnare la nuova edizione del Nord 2.

OnePlus Nord 2 si rinnova nell'edizione limitata dedicata a PAC-MAN

Come tutte le edizioni limitate che si rispettino, la prima cosa che cambia in OnePlus Nord 2 x PAC-MAN è la back cover, dove troviamo una lavorazione a doppia pellicola. Quella più esterna presenta il protagonista Pac-Man, assieme agli iconici Pac-Dots che la pallina è solita mangiare attraverso i livelli di gioco. Sotto c'è un'altra pellicola, visibile al buio, con un design fosforescente che riprende le linee del labirinto di questi livelli. Cambia anche l'Alert Slider, il comodissimo switch meccanico per cambiare i profili sonori, qua colorato nello stesso blu scuro di cui si tingono i fantasmi Turn-to-Blue nel momento in cui Pac-Man ingerisce un Power Pellet.

Una volta acceso, ad accoglierci c'è una OxygenOS tematizzata ad hoc per l'occasione, non soltanto nell'estetica. Oltre a sfondi (statici e dinamici), suonerie e animazioni varie, OnePlus ha studiato una gamification all'interno della UI. I possessori dello smartphone dovranno completare sfide segrete per sbloccare ulteriori sfondi. Inoltre, nell'app Fotocamera c'è un nuovo filtro a tema e c'è anche pre-installato il gioco PAC-MAN 256.

OnePlus vende lo smartphone anche assieme a un apposito supporto da assemblare in puro stile LEGO, dal look ispirato alle celebri scale Penrose a simboleggiare il ciclo di gioco di Pac-Man.

Per il resto, lo smartphone presenta le stesse caratteristiche tecniche del modello standard. OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition viene venduto nella sola variante da 12/256 GB al prezzo di 529€. Sarà disponibile dal 16 novembre alle ore 12:00 sullo store ufficiale, con in regalo il suddetto stand e un paio di cuffie a scelta fra le OnePlus Buds Z e le Steven Harrington Edition. Successivamente sarà in vendita anche su Amazon Italia.

Vuoi sapere tutto su specifiche, novità e prezzi del nuovo OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da