Zepp OS sui vecchi Amazfit? Ecco la risposta dell’azienda

Con la recente presentazione dei nuovi Amazfit GTS 3, GTR 3 e 3 Pro, Huami sta ufficialmente portando sugli scaffali Zepp OS. Il sistema operativo era stato presentato qualche mese fa, ma soltanto adesso sta arrivando sui primi prodotti compatibili. Anziché adottare WearOS di casa Google, il produttore cinese ha deciso di optare per una nuova soluzione proprietaria. Il nuovo OS è basato sul kernel open source FreeRTOS e porta con sé tutta una serie di novità sia funzionali che grafiche. Si contraddistingue per la sua estrema leggerezza (pesa soli 55 MB), praticamente 1/10 rispetto al predecessore Amazfit OS. Questo gli permette di godere di consumi energetici ridotti ed una migliorata autonomia, nonché una maggiore fluidità della UI

Huami parla della disponibilità di Zepp OS sui vecchi modelli Amazfit

Proprio in virtù di queste novità, gli utenti Amazfit si sono chiesti se l'aggiornamento Zepp OS arriverà anche sui precedenti smartwatch Amazfit. Per il momento, infatti, la disponibilità è relegata esclusivamente ai succitati nuovi modelli, cioè Amazfit GTS 3, GTR 3 e 3 Pro. È scontato che, da qui in avanti, il nuovo OS arriverà anche sui modelli successivi. Ma a quanto pare, lo stesso trattamento non sarà riservato anche ai vecchi modelli, come si evince da un'immagine pubblicata in rete. Lo screenshot riguarda una presunta conversazione con l'assistenza Amazfit, nella quale viene specificato che Zepp OS non arriverà sui modelli Amazfit precedenti.

Di conseguenza, Zepp OS rimarrà un'esclusiva dei modelli da fine 2021 in poi. Dalla lista rimarranno esclusi i seguenti modelli: Amazfit GTS 2, GTS 2 Mini, GTS, GTR 2, GTR 2e, GTR, Verge, Verge Lite, Bip, Bip Lite, Bip U, Bip U Pro, Bip S, Bip S Lite, Bip Lite 1S, T-Rex, T-Rex Pro, Pop, Pop Pro, Ares, London, Stratos 3, Stratos, Pace e Neo.

