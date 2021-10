TCL porta la gamma 2022 in Italia: smart TV, lavatrici e molto altro

TCL è un player di elettronica sempre più presente in Italia, specie con i suoi smart TV e smartphone. E come ogni brand che si rispetti, ha ora presentato la sua nuova line up di prodotti per il 2022, che comprende ora anche elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici, che si affaccerà a breve proprio nel mercato italiano.

TCL: ecco la line up Italia 2022 tra smart TV ed elettrodomestici

Lavatrici TCL serie F e P082

I primi prodotti presentati da TCL per il 2022 sono lavatrici, che fanno quindi il loro debutto nel nostro mercato. Il brand ha deciso di inserire a listino due serie di questo tipo di elettrodomestici, la serie P082 e la serie F. Partendo dalla prima, si tratta di una serie di modelli dotati di funzioni come il dosaggio automatico, che permette di riconoscere peso e materiali dei vestiti, così da regolare la quantità d'acqua e di detergente necessari, così da poter lavarli in maniera ecosostenibile. Passando ai dati tecnici, abbiamo un tamburo antibatterico, una funzione di lavaggio a vapore ed il tutto si può monitorare tramite un display LED. I modelli della serie P082 partono da 8 kg e da un prezzo di 499€ e saranno disponibili da dicembre 2021.

La serie F invece è pensata per i giovani e quindi ottimizza gli spazi della casa che ha appena acquistato. Infatti, i 4 modelli si adattano perfettamente alle esigenze di ogni abitazione. Guardando invece alle funzioni, abbiamo una modalità di fine lavaggio ritardato 24h, così da poter definire l'orario preciso in cui finire l'operazione. In più, è possibile inserire ulteriori capi durante il lavaggio grazie alla funzione Aggiungi indumenti. Le lavatrici della serie F partono da una capienza di 6 kg e si configurano con prezzi a partire da 299€, con disponibilità da dicembre 2021.

Frigoriferi

Oltre alle lavatrici, TCL ha portato in Italia anche i frigoriferi del suo catalogo, che si dividono in più modalità. Infatti, abbiamo un modello Side by Side da 631L, dal costo di 999€, un modello cross door per conservare gli alimenti grazie ad un compressore inverter, dal costo di 899€, un frigorifero doppia porta da 394L con un costo sempre di 899€, un french door pensato per tutte le cucine, già disponibile nel mercato italiano ed infine i modelli combinati sia in colorazione bianca che Inox già disponibili in Italia a partire da 499€.

Purificatori Breeva e robot aspirapolvere Sweeva

Dai grandi elettrodomestici ai piccoli e intelligenti. Infatti, TCL ha presentato la sua nuova gamma di purificatori d'aria e robot aspirapolvere, con tante funzioni e modalità. Parlando dei purificatori, racchiusi nella gamma Breeva, abbiamo il modello A2 con un raggio d'azione di 24 m2 che quindi copre perfettamente case con metrature più basse. Esso arriva in due versioni, con e senza Wi-Fi, con prezzi a partire da 159€. Salendo di livello, il Breeva A3, con raggio di 40 m2 e con tecnologia Air Circulation Purifying, che si configura sempre con e senza Wi-Fi a partire da 199€. Infine, il top gamma A5, che si espande fino a 48 m2, con sterilizzazione UV-C, carboni attivi e modalità sleep ridotto fino a 26 dB, con prezzi a partire da 239€.

Passando ai robot aspirapolvere Sweeva, abbiamo 4 modelli, cioè il modello 6500 con base di svuotamento, il modello 6000 con funzione sterilizzante (inclusa anche nel 6500) e con copertura di pulizia fino a 250 m2 e i modelli per case più compatte, cioè Sweeva 1000 e 2000, con potenza di aspirazione da 1.500 e 1.700 Pa. I prezzi sono così suddivisi: Sweeva 6500 e 6000 a partire da 599€ e Sweeva 2000 e 1000 a partire da 299€.

Smart TV QLED, Mini-Led e serie P Android TV – TCL Italia

Oltre ai prodotti pensati per la pulizia ed il cibo in casa, TCL ha rinnovato i suoi smart TV per l'Italia. Infatti, arrivano sul mercato i nuovi QLED C72 e C72+ (a 100 Hz), ma anche i nuovi top gamma Mini-LED C82 e le smart TV 4K HDR Android TV P61 e P72. I prezzi per i modelli C72 e C72+ partono dai 499€ e diagonali a partire da 43″, mentre la gamma C82 parte dai 1.399€. I modelli consumer P61 partono dai 43″ ed un prezzo di 429€, mentre i P72, esclusiva Unieuro, a partire da 499€. Infine, arrivano anche nuove Soundbar della serie TS con un prezzo a partire da 199€.

