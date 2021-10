Meizu e Sony: lo strano matrimonio a tema Flyme

L'avreste mai detto che Meizu e Sony avrebbero mai stretto un sodalizio che ruota attorno alla Flyme? Io personalmente no, ma evidentemente la realtà mi smentisce, perché è ciò che le due compagnie hanno annunciato nelle scorse ore. La divisione mobile Xperia del colosso nipponico ha scelto di affiancarsi a Meizu per introdurre una nuova esperienza software.

La strana partnership fra Meizu e Sony è tutta incentrata sulla Flyme

Rispetto a qualche anno fa, Meizu si è ridimensionata, passando dall'essere un'azienda cinese con una forte presenza occidentale ad operare unicamente in madre patria. Per certi versi, Meizu sta diventando la nuova Smartisan, dopo che quest'ultima ha ufficialmente abbandonato il mercato. Dopo aver cercato di omologarsi agli altri produttori, Meizu è tornata sui propri passi, concentrandosi sulla qualità dei prodotti. Una volontà che ritroviamo nell'annuncio di volersi focalizzare sui top di gamma, come dimostra il recente lancio di Meizu 18s, 18s Pro e 18X.

Tre telefoni con cui ha debuttato anche la rinnovata Flyme 9.2, cioè l'altro elemento su cui la compagnia sta riversando i propri sforzi: il software. Oltre ai progetti Flyme for Watch e for Car, come Smartisan Meizu ha deciso di puntare sempre di più sulla propria interfaccia, realizzando un'interfaccia dall'estetica pulita ma riconoscibile nonché priva di bloatware. Un aspetto da non sottovalutare quando si parla di UI cinesi, storicamente sempre propense ad essere più o meno piene di app pre-installate e pubblicità.

E probabilmente sono tutti questi aspetti che hanno convinto Sony a stringere questa collaborazione, facendo propria la Flyme di Meizu. Un cambiamento non di poco conto, se si considera che gli smartphone Sony Xperia sono noti per essere quanto più vicini possibili ad Android stock. Per il momento, infatti, le parti lavoreranno per l'implementazione delle app Flyme sugli smartphone Sony e il miglioramento della relativa esperienza di localizzazione.

Il primo modello a ricevere questo trattamento sarà il Sony Xperia 1 III, a cui seguiranno i modelli successivi. Gli utenti Sony potranno così sperimentare novità come l'app store Flyme, il client mail, l'app meteo e così via. Una collaborazione che porterà anche alla nascita di nuovi servizi e app pensate per ambo le parti. Tuttavia, per il momento pare che la Flyme rimarrà comunque esclusiva di Meizu, perciò non aspettatevi di vedere a breve smartphone Sony con una diversa UI.

