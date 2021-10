Pulizie top e senza fatica con il mop ad alta temperatura di Xiaomi: 3 prodotti in 1!

Oltre al nuovo robot aspirapolvere Mijia con base di svuotamento, la compagnia di Lei Jun ha lanciato anche Xiaomi Mijia High-temperature Wireless Floor Scrubber un mop lavapavimenti 3 in 1 che offre funzionalità al top: il sogno di tutti gli amanti della massima pulizia!

Xiaomi presenta Mijia High-temperature Wireless Floor Scrubber, il mop lavapavimenti premium

Ovviamente è bene specificare che parlare di mop lavapavimenti è quanto mai limitato: Xiaomi Mijia High-temperature Wireless Floor Scrubber non si limita solo a lavare i pavimenti ma offre anche una funzione di asciugatura ed è anche un pratico e potente aspirapolvere. Tre prodotti in uno, con caratteristiche di tutto rispetto: il super mop di Xiaomi è dotato di un'impugnatura ergonomica e due piccole ruote nella parte inferiore, in modo da agevolarne l'utilizzo. La vera chicca riguarda il lavaggio ad alta temperatura: il dispositivo integra un contenitore per l'acqua in grado di riscaldare la stessa fino a 55°C, in modo da ottenere una pulizia profonda. Insomma, si tratta di un prodotto votato alla massima igiene!

Ciliegina sulla torta, la base di ricarica offre anche una funzione di pulizia del mop a ben 75°C. Il prezzo della nuova Xiaomi Mijia High-temperature Wireless Floor Scrubber è di circa 402€ al cambio attuale (ossia 2.999 yuan) e sarà in vendita in patria a partire dal 20 ottobre.

Al momento il mop di Xiaomi è disponibile all'acquisto solo in Cina: se e quando disponibile all'acquisto anche alle nostre latitudini la troverete di certo tra le offerte del nostro canale Telegram GizDeals! Nel frattempo, vi lasciamo con un paio di alternative: si tratta di due mop lavapavimenti di Dreame, in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa.

