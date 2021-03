Oltre alla nuova interfaccia Flyme 9 (di cui qui trovate tutti i dettagli) Meizu ha presentato anche l'inedita Flyme for Watch: si tratta dell'UI che troveremo a bordo del suo smartwatch, una soluzione che preannuncia fuoco e fiamme nel mondo degli indossabili cinesi. Andiamo a scoprire perché, insieme a tutte le caratteristiche dell'interfaccia.

Flyme for Watch: tutto quello che c'è da sapere

Come annunciato dalla stessa compagnia, Flyme for Watch punta fortissimo sulla fluidità e secondo quanto rivelato durante la stesso evento di lancio, sarà in grado di mantenere i 60 fps stabili durante tutti gli scenari di utilizzo. Ovviamente un'altra caratteristica degna di nota riguarda le personalizzazioni, con un numero sempre crescente di quadranti. Inoltre Meizu ha confermato il pieno supporto per le notifiche delle app, che si tratti di messaggistica oppure di social.

Inoltre non mancano funzioni come i controlli per i prodotti legati alla domotica, il player musicale, il pulsante di scatto remoto per la fotocamera dello smartphone e il supporto a Meizu Pay, il sistema di pagamento virtuale della casa cinese, e alle eSIM. La preview della nuova interfaccia di mostra anche le classiche funzioni di tracciamento e di monitoraggio legate alla salute.

Nel momento in cui scriviamo non sono stati rilasciati altri dettagli e lo smartwatch di Meizu non è ancora ufficiale: non appena ci saranno novità sia lato software che per quanto riguarda il dispositivo, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

