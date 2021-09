Realme 8i: tutto quello che c’è da sapere

Se guardiamo alla serie Number di Realme, la prassi di presentazione dei modelli ha sempre seguito una certa line up. E quella avviata da Realme 8 e 8 Pro non è da meno: l'arrivo dell'8 5G era stato anticipato dallo stesso CEO del brand. All'appello mancava poi Realme 8i, che è stato appena presentato e di cui vi riportiamo specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Realme 8i è ufficiale: tutto su specifiche, prezzo e disponibilità

Design e display

In termini di design il dispositivo riprende le linee dei modelli della gamma attuale ma con un'impronta simile a quella di Realme 8s, almeno per quanto riguarda il look della fotocamera, visto che troviamo un bumper rettangolare con tre sensori ed uno spazio dedicato alle informazioni della camera principale. La back cover ha comunque una finitura lucida. Quanto alle misure, sappiamo è spesso 8.6 mm e pesa 194 grammi.

Passando al display, abbiamo un pannello da 6.59″ LCD con risoluzione Full HD+ con un refresh rate molto alto da 120 Hz adattivo e campionamento del tocco a 180 Hz, mantenendo un punch-hole laterale ed una tipologia LCD.

Hardware

Ricordiamo che il modello 7i era dotato in India dello Snapdragon 662, mentre da noi è arrivato invece con il MediaTek Helio G85, ma anche con un design adottato dalla serie C. Per il nuovo Realme 8i invece si cambia decisamente passo, con il debutto del chipset Helio G96, così come per Realme 8s si è avuto il debutto del Dimensity 810, con una GPU Mali-G57 MC2. Per la memoria, abbiamo 4/6 GB RAM LPDDR4x e 64/128 GB di storage UFS 2.1, quindi abbastanza veloce e soprattutto non manca la RAM Expansion fino a 5 GB in più.

Passando alla la batteria abbiamo un modulo da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W. Presente poi il jack da 3.5 mm, mentre per il software abbiamo Android 11 e Realme UI 2.0. Il sensore d'impronte è laterale.

Fotocamera

Il lato fotocamera vuole provare a stupire grazie alla presenza di un sensore principale da 50 MP, accompagnato da due sensori da 2 MP per Macro e profondità con apertura f/1.8-2.4-2.4. 16 MP f/2.05 è invece la risoluzione per la selfie camera. Chiaro segnale che abbiamo sicuramente il rivale di Redmi 10.

Realme 8i – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme 8i ha debuttato, come detto, insieme al fratellone 8s ed al Realme Pad in India e lo fa con un prezzo che per la configurazione 4/64 GB si attesta sui circa 161€ (13.999 rupie), mentre per la configurazione 6/128 GB abbiamo un prezzo di circa 184€ (15.999 rupie). Per quello che offre, si rende sicuramente tra i modelli 4G più competitivi sul mercato. Non abbiamo ancora notizia in merito alla distribuzione italiana, ma non è affatto escluso che arrivi anche da noi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu