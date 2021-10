Realme C11 2021 ufficiale in Italia: un entry level economico, ma quante rinunce!

A distanza di oltre un anno dal debutto in Europa, il piccolo della famiglia C ritorna sul mercato in una “nuova” versione, ancora più economica. Ma qual è il prezzo da pagare per debuttare ad un prezzo praticamente stracciato? Andiamo a scoprirlo insieme a tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità di Realme C11 2021.

Aggiornamento 14/10: il nuovo entry level di Realme arriva anche in Italia. Trovate tutti i dettagli su prezzo e disponibilità direttamente a fine articolo.

Realme C11 2021 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design e parte delle specifiche, Realme C11 2021 ricalca quanto visto con il precedente modello (di cui qui trovate tutti i dettagli). Ritroviamo l'ampio display LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e notch a goccia, la stessa selfie camera da 5 MP ed un design caratterizzato da una fotocamera principale inserita in un modulo quadrato. Manca il lettore d'impronte, il quale cede il posto ai classici sistemi di sblocco e al Face Unlock 2D.

Hardware e fotocamera

Le grandi differenze di Realme C11 2021 diventano evidenti quando si passa al comparto tecnico. Il dispositivo mette da parte il SoC Helio P35 in favore di un chipset Unisoc SC9863: in questo modo i costi sono stati mantenuti bassi ed è stato possibile offrire un prezzo finale super accessibile. Ci sono rinunce anche per il comparto fotografico, che passa da due sensori (13 + 2 MP) ad un singolo modulo da 8 MP, con flash LED.

La batteria rimane la medesima unità da 5.000 mAh, con ricarica da soli 10W. Lato memorie abbiamo 2 GB di RAM e 32 GB di storage.

Realme C11 2021 ufficiale: prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo Realme C11 2021 arriva in Italia al prezzo di 109€, nella sola versione da 2/32 GB. Al momento il dispositivo non è ancora acquistabile e non è dato di sapere quando sarà disponibile e su quali piattaforme (a parte il sito ufficiale). Nel frattempo, vi segnaliamo che l'entry level è già acquistabile su AliExpress, al prezzo di 105€ (lo trovate qui). Infine, se siete in cerca di un entry level basilare e non vi spaventa spendere una cifra intorno ai 100€, ricordiamo che il modello C11 con chipset MediaTek è acquistabile su Amazon (trovate il link in basso, se non visualizzatore correttamente il box provate a disattivare AdBlock).

