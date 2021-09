Realme 8s 5G: tutto ciò che c’è da sapere

Dopo i modelli 8, 8 5G e 8 Pro la gamma di fascia media del brand asiatico dà il benvenuto ad una nuova aggiunta: si tratta di Realme 8s, dispositivo medio gamma dalle specifiche tecniche e con un prezzo decisamente interessante.

Realme 8s è ufficiale: tutto su specifiche, prezzo e disponibilità

Design e display

Iniziando a guardare design di Realme 8s, possiamo notare come siano state scelte linee molto semplici e se vogliamo eleganti, con un bumper fotocamera più discreto e senza il motto Dare to Leap a campeggiare sulla scocca, realizzata con una finitura semi-opaca brillante. Il lettore d'impronte digitali è montato di lato.

Passando al display, il dispositivo ha dalla sua un pannello da 6.5″ LCD con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz con campionamento del tocco a 180 Hz, oltre ad un punch-hole laterale.

Hardware

Come anticipato da precedenti indiscrezioni, poi confermato dal brand, le specifiche tecniche di Realme 8s si basano sul chipset Dimensity 810 di MediaTek, soluzione low budget 5G annunciata da pochissimo: si tratta di un SoC a 6 nm, con core Cortex-A76 fino a 2.4 GHz. Inoltre, proprio Realme è la prima azienda a lanciare uno smartphone con Dimensity 810.

Passando alle memorie, abbiamo 6/8 GB di RAM LPDDR4x (espandibili fino ad altri 5 GB tramite Virtual RAM o DRE per Realme) e 128 GB di storage espandibile fino ad 1 TB. Le caratteristiche del dispositivo continuano con una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W. Per il software, abbiamo la conferma di Android 11 (sotto forma di Realme UI 2.0). Completano il quadro una porta di ricarica Type-C e l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Fotocamera

Il lato fotocamera è suddiviso tra il lato posteriore che vede 3 sensori con quello principale che si attesta a 64 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità sempre da 2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4. la selfie camera si attesta invece a 16 MP f/2.1.

Realme 8s – prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Realme 8s è sicuramente quello che potrebbe attirare più l'attenzione. Infatti, si parte dalla configurazione base 6/128 GB con un prezzo al cambio di circa 207€ (17.999 rupie), mentre la versione 8/128 GB si attesta a circa 230€ (19.999 rupie). Prezzi sicuramente inquadrati per ciò che offre, rispetto magari al Realme 8i, presentato nello stesso evento. Le colorazioni disponibili sono Universe Blue e Universe Purple (che è più un Silver). Non si conosce l'eventuale distribuzione italiana, attualmente è disponibile nella sola India.

