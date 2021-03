Oltre alle prestanti e potenti line up della serie X, Number e GT, Realme ha anche una fascia entry-level per tutte le tasche, specie in alcuni mercati: la serie C. E dopo la presentazione del C21, Realme replica con il nuovo base gamma C25, per specifiche tecniche il migliore della line up, pur restando ad un prezzo molto basso.

Realme C25: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

La back cover del nuovo C25 è molto simile a quella degli altri della serie C, ma si avvicina un po' al design dei Realme 7, con il frame laterale lucido riportante il logo del brand. Non manca però il camera bumper quadrato in alto a sinistra. Passando alle specifiche, partiamo da un chipset MediaTek G70 fino a 2.0 Ghz, con GPU Mali-G52. Per il display invece è stata scelta una soluzione IPS da 6.5″ HD+ (1600 x 720 pixel) dotato di notch a goccia. Lato memoria, i 4 GB di RAM LPDDR4x e i 64/128 GB di storage lo rendono un base gamma interessante.

Guardando poi alla fotocamera, il Realme C25 si avvale di un triplo sensore con il principale da 48 MP f/1.8, ma anche di un sensore macro da 2 MP f/2.4 ed un monocromatico da 2 MP f/2.4. La selfie camera è invece da 8 MP f/2.0. Attualmente è il modello serie C con qualità fotografica più alta. Per la batteria abbiamo il confermato modulo da 6.000 mAh, con ricarica a 18W.

Realme C25 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo C25 è uno smartphone rivolto prettamente al mercato Global, ma non conosciamo ancora la data di uscita e se avrà disponibilità anche per il mercato europeo. In ogni caso, Realme ha fissato un prezzo di circa 134€ (cambio dai 2.29 milioni di rupie indonesiane), che lo rende un entry-level di tutto rispetto.

