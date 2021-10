OPPO Reno 6 Pro+ vola alto su DxOMark e sfiora la top 10

OPPO Reno 6 Pro+ fa parte di quella categoria ibrida di smartphone di fascia alta ma non propriamente top di gamma, con caratteristiche di pregio e qualche rinuncia. Lo Snapdragon 870 non lo rende propriamente un flagship (per quello c'è Find X3 Pro), ma non si può dire lo stesso per il reparto multimediale. Il retro contiene una 50+16+13+2 MP, una quad camera completa di teleobiettivo e grandangolare, ma come si comporta? A dircelo è DxOMark, rimarcando la volontà di OPPO di spiccare nell'ambito fotografico, come dimostra il lancio di uno smartphone come Find X3 Pro Photographer.

Pregi e difetti della fotocamera di OPPO Reno 6 Pro+ nei test di DxOMark

Partiamo con il vedere come si compone il comparto fotografico di OPPO Reno 6 Pro+ sotto il profilo hardware:

Primario 24 mm da 50 MP f/1.8, sensore da 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, PDAF, OIS

50 MP f/1.8, sensore da 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, PDAF, OIS Grandangolare da 16 MP f/2.2, FoV da 123°, sensore da 1/3.09″, pixel da 1.0 µm

Teleobiettivo 52 mm da 13 MP f/2.4, sensore da 1/3.4″, pixel da 1.0 µm, PDAF

Macro da 2 MP f/2.4

Fra fotocamera e ISP dello Snap 870, OPPO Reno 6 Pro+ ha raggiunto i 121 punti, avvicinandosi alla top 10 degli smartphone più validi in ambito fotografico. In fase di scatto, restituisce alti dettagli in praticamente ogni condizione, grazie anche ad una messa a fuoco omni-direzionale precisa e sempre affidabile. Oltre ad un'ampia gamma dinamica, le immagini godono di una buona esposizione del soggetto, anche con le foto grandangolari. Tuttavia, alto dettaglio significa anche un certo livello di rumore, oltre ad un'esposizione ballerina ed una tendenza alla tinta rosa quando si scatta all'aperto. Il teleobiettivo è senz'altro un'aggiunta gradita, seppur in questo caso il livello di dettaglio non sia eccezionale.

Per quanto riguarda i video, OPPO Reno 6 Pro+ si dimostra all'altezza delle aspettative, sempre con ottimi dettagli ma con un po' di rumore. Il range dinamico è inferiore alle foto e la stabilizzazione non è pienamente efficace.

Ecco come appare la top 10 (invariata) dei miglior camera phone per DxOMark:

144 – Huawei P50 Pro 143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 137 – iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – ASUS Snapdragon Insiders 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max, Xiaomi Mi 10 Ultra 128 – iPhone 12 Pro, vivo X60 Pro+, Xiaomi Mi 10 Pro 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

