Di recente la compagnia asiatica ha lanciato in Europa e in Italia il nuovo Realme 8 Pro, dispositivo dal prezzo interessante, accompagnato anche dalle cuffie ANC Buds Air 2 e l'indossabile Watch S Pro. In India l'azienda ha presentato anche il modello standard del nuovo mid-range, escluso dal nostro mercato. Tuttavia si comincia ad intravedere all'orizzonte anche un possibile Realme 8 5G, ennesima aggiunta alla famiglia: ecco tutto quello che sappiamo su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Realme 8 5G: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

I primi dettagli

Partiamo subito col dire che per il momento non è dato di sapere se questo smartphone arriverà anche in Europa oppure se resterà un'esclusiva indiana. Comunque anche la generazione precedente ha avuto un Realme 7, 7 Pro ed una versione 5G, quindi non è da escludere che Realme 8 5G possa debuttare anche da noi. Nel frattempo il dispositivo è stato certificato dall'ente asiatico NBTC con la sigla RMX3241. Inoltre il CEO e VP Madhav Sheth ha svelato nel corso di un'intervista a ridosso del lancio della serie 8 che arriverà anche un modello 5G. Comunque il dirigente ha riferito che “Avremo presto una versione 5G di Realme 8 (ma non così presto)”, senza specificare il periodo di uscita.

Design e display

Oltre alla conferma dell'esistenza del dispositivo, non abbiamo alto. Tuttavia, basandoci sull'esperienza della generazione precedente è facile fare pronostici. Probabilmente Realme 8 5G avrà dalla sua il medesimo pannello della versione base, ossia un display Super AMOLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+ e campionamento al tocco da 180 Hz. Ancora una volta potremmo avere un sensore ID sotto lo schermo mentre per la back cover – sempre seguendo la scia di Realme 7 5G – è probabile che avremo nuovamente lo stesso layout della fotocamera e la scritta Dare to Leap.

Hardware e fotocamera

Parlare di specifiche tecniche è prematuro, ma anche in questo caso l'esperienza insegna. Realme 8 standard arriva con il MediaTek Helio G95, lo stesso SoC della generazione precedente. A questo punto potrebbe puntare sul “risparmio”: in questo senso Realme 8 5G potrebbe ispirarsi ancora una volta al “passato” e avere a bordo il Dimensity 800U, soluzione low budget dedicata al nuovo standard di connettività. Lato memorie ci aspettiamo almeno 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2 (un piccolo passo avanti rispetto alla versione 4G con UFS 2.1), con uno slot microSD.

Per il comparto fotografico non è da escludere che l'azienda mantenga lo stesso modulo da 64+8+2+2 MP con grandangolo e macro. Idem per la batteria che potrebbe rimanere un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 30W. Nel caso, l'azienda potrebbe introdurre la SuperDart da 50W del modello 8 Pro (a questo punto con una batteria meno capiente), ma ovviamente si tratta di una nostra ipotesi e null'altro.

Realme 8 5G – Prezzo e data d'uscita

Come anticipato già in apertura, il CEO ha rivelato che ci sarà ancora da attendere prima del debutto di Realme 8 5G. Non appena ci saranno novità (anche in merito ad un possibile arrivo in Italia) provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli. Per quanto riguarda invece il prezzo di Realme 8 5G, ricordiamo che il modello base ha debuttato in India a circa 174/209€ al cambio a attuale. Realme 7 5G è arrivato da noi a 279€ (6/128 GB): insomma potremmo ipotizzare ancora una volta una cifra sotto i 300€, dettaglio che renderebbe lo smartphone appetibile.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu