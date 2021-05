L'universo YouPin costruito nel tempo dai partner di Xiaomi è davvero molto vasto e possiamo trovarci prodotti di ogni tipo. Se però guardate agli articoli da cucina, potete dare un'occhiata all'elegante set con ceppo portacoltelli in legno e 4 coltelli Xiaomi Huohou ad un prezzo interessante.

Xiaomi Huohou: tutto sul set di coltelli e ceppo portacoltelli in legno

Partendo la carrellata dal ceppo portacoltelli, ci ritroviamo un prodotto realizzato in legno massello di pino, che può contenere oltre ai 4 coltelli del set, anche delle utili forbici non incluse però nel bundle. Proprio per le proprietà del legno utilizzato, il corpo del ceppo non assorbe liquidi, resiste alla corrosione e non è malleabile. Passando invece ai coltelli, abbiamo una mannaia, un affettatore, un coltello Santokou ed un coltello da frutta.

Tutti questi coltelli sono realizzati in acciaio inossidabile di qualità 30Cr13 martensitico. Il manico invece è realizzato in resina PP, quindi atossica e con un ottima resistenza al calore. E proprio la resistenza all'ossidazione e all'usura sono i punti cardine delle lame, che si rendono quindi perfetti per ogni condizione di cucina.

Dove comprare quindi questo utile kit da cucina? Il set coltelli e ceppo portacoltelli Xiaomi Huohou è attualmente disponibile su AliExpress all'ottimo prezzo di 36.40€ e lo potete acquistare a questo link e per quello che vale, è sicuramente una spesa interessante.

