Abbiamo visto un'elegante alternativa a Yeelight Candle da Xiaomi YouPin a AliExpress ed ora è tempo di un ennesimo gadget della piattaforma di crowdfunding della casa cinese: questa volta si tratta di un simpatico schiuma-birra ad ultrasuoni, un dispositivo economico ed utile per chi la preferisce sempre alla spina… anche a casa!

Xiaomi YouPin presenta un gadget irrinunciabile: lo schiuma-birra ad ultrasuoni!

Con lo schiuma-birra di Xiaomi YouPin sarà come avere una birra alla spina sempre pronta. Basterà aggiungere dell'acqua all'interno del dispositivo e il nuovo gadget della piattaforma cinese creerà della schiuma nella vostra bevanda tramite ultrasuoni. Il gadget presenta dimensioni contenute (solo 12.3 x 3.1 cm) e può essere riposto senza alcun ingombro o fastidio.

Il nuovo schiuma-birra ad ultrasuoni da Xiaomi YouPin arriva anche per noi occidentali grazie allo store AliExpress, al prezzo di circa 19€. Siete interessati a questo simpatico gadget? Qui trovate il link all'acquisto!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

