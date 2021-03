Continua la dualità della divisione smartphone di Realme. Infatti, dopo la presentazione dei nuovi Realme 8 e 8 Pro in India ed Europa, il brand sta per lanciare in Cina il nuovo mid-range 5G V13, dotato di un design molto simile ma con alcune specifiche tecniche diverse ed un prezzo competitivo.

Realme V13 5G: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Se guardiamo le immagini sia da poster che dal vivo, possiamo notare l'enorme somiglianza di design tra il Realme V13 e la serie 8. Si discostano per il fatto che le colorazioni e lo stile scelto sia più “sobrio” rispetto ai modelli Global, ma il bumper fotocamera è praticamente lo stesso. Passando alle specifiche, si parte da un chipset 5G MediaTek Dimensity 700, mentre con il display dovremmo avere un pannello da 6.52″ con refresh rate a 90 Hz, punch-hole e potendo ipotizzare, dovrebbe essere con risoluzione Full HD+.

Per il comparto memoria, stando all'immagine dal vivo, sarà dotato di 8 GB di RAM, ma anche di due tagli di memoria da 128/256 GB. Sulla la batteria invece ci si attesta sui 5.000 mAh con ricarica a 18W, che comporta quindi uno spessore di 8.4 mm. La fotocamera, leggendo sul bumper, si apprende che avrà un modulo principale da 48 MP, accompagnato da altri 3 sensori non specificati. Infine, per il software, l'interfaccia è la Realme UI 2.0 basata su Android 11.

Realme V13 5G – Prezzo e data di uscita

Stando a quanto raccolto dai leak, l'arrivo del nuovo Realme V13 è fissato per il 31 marzo 2021, giorno dedicato allo smartphone tutto performance GT Neo. Per il prezzo, si parla di un range intorno ai 234€ (1.799 yuan), quindi un mid-range a tutti gli effetti. È facile ipotizzare che questo smartphone difficilmente lasci la Cina, ma se dovesse, è facile ipotizzare che possa essere il famoso Realme 8 5G in programma per il mercato Global.

