Realme 8 Pro potrebbe ritornare, ma in versione 5G

Un nuovo smartphone del brand asiatico è spuntato in varie certificazioni e su Geekbench. Ci sono molti dubbi, ma l'ipotesi più plausibile – anche se comunque incerta – è che possa trattarsi del presunto Realme 8 Pro 5G. Sarà davvero così? Mentre aspettiamo una risposta proviamo a tracciare un profilo di questo smartphone.

Realme 8 Pro 5G: in arrivo una nuova versione del mid-range?

Mesi fa il TENAA ha certificato il modello siglato RMX3161, una soluzione 5G avvistata anche in un documento dell'EEC (ente dell'Europa dell'Est). Si tratta di un dispositivo dal look molto somigliante ai modelli della serie Realme 8, sia in versione Pro che nella sua incarnazione 5G in arrivo nei prossimi giorni. I vari leaker discutono su quale sarà il suo nome commerciale e al momento i candidati papabili sarebbero due, ovvero Realme Q3 Pro (ma il design non convince affatto) e Realme 8 Pro 5G!

Design e display







Dato che propendiamo per l'ipotesi Realme 8 Pro 5G cominceremo a parlare di questo dispositivo siglato RMX3161 con questo nome: in caso di colpi di scena provvederemo ad aggiornare l'articolo con i cambiamenti del caso. Il design – svelato da alcune immagini del TENAA – ricalca quanto visto con gli altri modelli della gamma: abbiamo un display con punch hole, ma a questo giro dovrebbe trattarsi di un LCD da 6.5″ Full HD+. Il lettore d'impronte è posizionato di lato mentre il corpo misura 162.5 x 74.8 x 8.8 mm.

Hardware & benchmark

Dopo aver fatto capolino in varie certificazioni già nei mesi passati, il dispositivo RMX3161 è tornato a far parlare di sé con i primi benchmark. Il presunto Realme 8 Pro 5G è stato avvistato su Geekbench con a bordo lo Snapdragon 750G, soluzione octa-core con GPU Adreno 619 ed una frequenza massima pari a 2.2GHz (lo stesso chipset di Xiaomi Mi 10T Lite). Lato memorie troviamo 8 GB di RAM mentre il sistema è basato su Android 11.

Il TENAA rivela la presenza di una batteria da 4.880 mAh (probabilmente da 5.000 mAh come valore nominale) ma non è dato di sapere nulla in merito alla ricarica.

Realme 8 Pro 5G: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Viste le incertezze in merito all'identità di questo smartphone, parlare di prezzo e data di presentazione di Realme 8 Pro 5G è quanto mai prematuro. Non appena ci saranno novità su qualsiasi fronte provvederemo ad aggiornare questo articolo; nel frattempo vi ricordiamo che il 22 aprile ci sarà l'evento di lancio di Realme 8 5G in Italia (e in Europa e India).

