Anche se da noi la serie Q non è diffusa e conosciuta, Realme Q3 si sta preparando al suo debutto sugli scaffali, dopo gli ottimi risultati di vendita della serie Q2. L'azienda ha infatti dichiarato che la famiglia di smartphone ha superato la soglia del milione di vendite, sintomo dell'ottimo accoglimento ricevuto dal pubblico. La serie Q fa parte di quella classe di dispositivi che si fa forte del puntare sul buon rapporto qualità/prezzo, perciò capiamo cosa cambierà con la sua next-gen.

Realme Q3: tutto quello che sappiamo sul nuovo smartphone

Design e display

Per il momento non abbiamo ancora immagini che ritraggono le fattezze di questo Realme Q3. Sul davanti, però, non ci aspettiamo grandi differenze rispetto allo schermo punch-hole Full HD+ di Q2 e della quasi totalità degli smartphone moderni. Per il display, vedremo se verrà mantenuta la tecnologia LCD o se ci sarà uno spostamento verso quella AMOLED, generalmente più apprezzata. Per quanto riguarda la diagonale, ci aspettiamo un ingombro prossimo ai 6,5″, mentre il refresh rate non dovrebbe variare rispetto ai 120 Hz di Q2.

Hardware e fotocamera

Realme Q3 dovrebbe far parte dell'esiguo gruppo di smartphone che fanno utilizzo del MediaTek Dimensity 1100, finora visto solo su vivo S9 e X60t. È un SoC realizzato a 6 nm e dove trova spazio una CPU octa-core Cortex-A78/A55 (4 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz) ed una GPU Mali-G77 MC9. Il chipset offre anche connettività 5G tramite l'apposito modem integrato, oltre che Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Non sappiamo ancora i tagli di memoria, ma avranno standard LPDDR4X ed UFS 3.1, forse con microSD.

Tutto ciò dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.500 mAh in grado di ricaricarsi a 65W con supporto SuperDart. Il software quasi sicuramente si baserà sull'ultimo Android 11, arricchito dalla Realme UI 2.0. Non abbiamo alcuna notizia, invece, sul comparto fotografico.

Realme Q3 – Prezzo e data d'uscita

Non sembra mancare molto alla data di presentazione di Realme Q3, il cui lancio potrebbe avvenire fra aprile e maggio. Il prezzo è ancora un'incognita, ma immaginiamo che la base di partenza sia di circa 1.199 yuan, ovvero circa 153€ al cambio.

