Il brand asiatico ha messo le cose in chiaro specificando tutte le serie di smartphone disponibili in Cina e anticipando anche l'arrivo di una nuova gamma. Nel frattempo, ecco che finalmente i tanto chiacchierati nuovi modelli della famiglia Q (che contava solo un device) sono ufficiali: si tratta di una serie di smartphone che punta forte sul rapporto qualità/prezzo, similmente ai modelli C rilascianti in India ed ora si arricchisce con Realme Q2, Q2 Pro e Q2i: ecco tutti i dettagli su specifiche e prezzo del trittico.

Realme Q2, Q2 Pro e Q2i: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

1 di 2

Nelle scorse settimane, Realme Q2 e Q2 Pro sono comparsi nel database del TENAA con le sigle RMX2173 e RMX2117, con parte delle specifiche già confermate. Ora che i nuovi modelli della serie Q sono ufficiali abbiamo finalmente il quadro completo. In termini di design, in entrambi i casi troviamo una fotocamera rettangolare ma il look della back cover differisce per via del logo del brand in bella vista sul Q2. Inoltre quest'ultimo è dotato di una tripla fotocamera, mentre il modello maggiore Pro è equipaggiato con una Quad Camera.

Il display di Realme Q2 è un'unità LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 180 Hz. Il lettore d'impronte digitali è posizionato lungo il bordo destro del corpo (il quale misura 162.2 x 75.1 x 9.1 mm per un peso di 194 grammi).

Per quanto riguarda Realme Q2 Pro, abbiamo dimensioni più ottimizzate: 160.9 x 74.4 x 8.1 per un peso super contenuto, di appena 175 grammi. Il display è un'unità AMOLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+, rapporto in 20:9, sensore ID integrato e frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz. Entrambi gli smartphone sono protetti da pannelli Gorilla Glass e presentano un punch hole nell'angolo in alto a sinistra del display.

Realme Q2 Pro: disponibile anche una variante con retro in pelle

1 di 2

Oltre al modello base è stato lanciato anche Realme Q2 Pro, disponibile anche in una versione speciale con una back cover in pelle (e colorazione grigia). Il retro presenta la scritta DARE TO LEAP, motto della compagnia. Qui trovate una serie di immagini dedicate al dispositivo.

1 di 2

In termini di specifiche, il modello Pro in pelle non aggiunge nulla di nuovo. Di seguito trovate tutti i dettagli hardware del trittico di smartphone.

Hardware e benchmark

1 di 2

In altro trovate i primissimi benchmark dedicati al modello Pro, che di certo rappresenta un bel passo avanti per la serie. Infatti, a differenza del primo capitolo della gamma, stavolta abbiamo tra le mani uno smartphone inedito con caratteristiche di tutto rispetto, come si evince già nei benchmark. Lo smartphone ha totalizzato 519.992 punti, eguagliando avversari del calibro di Samsung Galaxy S20 e Honor 30 Pro+.

Sia il modello base che la variante maggiore sono mossi dal chipset Dimensity 800U di MediaTek: mentre il Q2 è dotato di 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1, il fratellone è disponibile nelle varianti da 8/128 GB e 8/256 GB (UFS 2.1). Oltre alle memorie, i due smartphone differiscono anche per quanto riguarda batteria e ricarica. Il modello Q2 è dotato di un'unità da 5.000 mAh con tecnologia da 30W mentre la variante Pro arriva con una batteria più piccola, da 4.300 mAh, ma con il supporto alla ricarica rapida da 65W.

Presenti all'appello Android 10 (tramite Realme UI 2.0), supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, porte Type-C, audio Hi-Res. Il Q2 offre anche lo slot microSD e l'ingresso mini-jack.

Fotocamere

Entrambi gli smartphone sono dotati di una selfie camera da 16 MP, alloggiata all'interno del punch hole. La cose cambiano invece per il modulo fotografico principale. Realme Q2 presenta una tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP con apertura f/1.8-2.3, grandangolo FOV 119° e macro da 4 cm. Le cose si fanno leggermente più interessanti con il modello maggiore, dotato di una Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con apertura f/1.8-2.3, grandangolo FOV 119°, macro da 4 cm ed un sensore B/W.

Realme Q2i: scheda tecnica e caratteristiche

Per quanto riguarda Realme Q2i, ci troviamo di fronte alla soluzione più economica del trittico, con una scocca in policarbonato ed un display LCD da 6.5″ HD+ con un rapporto screen-to-body dell'88.7%. A muovere il dispositivo troviamo il SoC MediaTek Dimensity 720, ancora una volta un chip votato al 5G. Lato memorie è presente la sola versione da 4/128 GB, con slot microSD.

La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W. La fotocamera principale è un modulo quadrato con sensori da 13 + 2 + 2 MP con macro da 4 cm e profondità di campo. Frontalmente, nel notch a goccia, abbiamo una selfie camera da 8 MP. Il software a bordo è la Realme UI 2.0 con Android 10.

Realme Q2, Q2 Pro e Q2i ufficiali: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Realme Q2 parte da 1.199 yuan, circa 150€ al cambio attuale, per il modello da 4/128 GB; la versione da 6/128 GB viene proposta a 1.299 yuan, circa 163€. Il fratello maggiore Realme Q2 Pro arriva al prezzo di 1.599 yuan, circa 201€, per la variante da 8/128 GB mentre si sale a 1.799 yuan, 226€, per quella da 8/256 GB.

Il piccolo Realme Q2i viene proposto invece al prezzo di 998 yuan, circa 125€ al cambio, per la sola versione da 4/128 GB. Il device e il modello Q2 Pro saranno in vendita in Cina dal 1 novembre, mentre la versione standard arriverà il 19 ottobre. Al momento non è dato di sapere se la serie farà capolino anche in Europa oppure resterà appannaggio della Cina.

