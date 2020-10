Con l'arrivo dell'evento Amazon Prime Day, disponibile nei giorni 13 e 14 ottobre, tutti i principali brand asiatici (e non) stanno proponendo tantissime offerte su prodotti tech e non solo: ecco tutte le offerte di Anker dedicate ai giorni di fuoco di Amazon, con accessori, cuffie, videocamere di sicurezza e tanto altro in sconto.

Amazon Prime Day: tutte le offerte Anker per il 13 e il 14 ottobre

Come anticipato in apertura le offerte di Anker per l'evento Amazon Prime Day coinvolgono varie tipologie di prodotti, andando ad abbracciare un bacino di gusti e preferenze abbastanza ampio. Ovviamente si tratta di prodotti tech, come accessori, powerbank, cuffie TWS, speaker, IP Camera e così via. Di seguito trovate tutti le offerte valide per le giornate del 13 e del 14 ottobre.

Oltre a questi dispositivi in sconto per tutti e due i giorni ci sono anche delle offerte disponibili sono in determinati orari e le trovate di seguito. Tutte le promo di seguito sono valide solo per il 13 ottobre.

Anker PowerCore+ 10000 con Cavo USB-C Integrato – 08:35-20:35

Anker PowerCore+ 26800 PD 45W – 00:05-23:30

Anker PowerPort Mini Caricatore da Muro – 05:25-17:25

Anker Caricabatteria Auto Mini 24 W – 10:25-22:25

Per quanto riguarda le offerte esclusive per il 14 ottobre, aggiorneremo questo articolo direttamente durante il secondo giorno dell'evento Amazon Prime Day.

Le occasioni dell'Amazon Prime Day continuano sul nostro canale Telegram: in basso trovate tutte le offerte in tempo reale, insieme al pulsante per iscrivervi al canale e visualizzare tutte le promo direttamente dall'app.

