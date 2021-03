Da poco vivo ha deciso di lanciare ufficialmente i propri prodotti anche qui in Italia, proponendo alcune soluzioni davvero interessanti (vedi la recensione di vivo X51 5G). Sono anni, però, che l'azienda è presente in Cina e guida, insieme ad altri brand, le classifiche di vendita in tale ambito. Questo anche grazie ad una copertura del mercato quasi completa, con dispositivi che si collocano in tutte le varie fasce di prezzo. Ed in particolar modo è arrivato un nuovo modello con SoC MediaTek Dimensity 1100, vivo S9 5G, di cui vi illustriamo caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.



vivo S9 5G: tutto quello che c'è sa sapere su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Design e display







vivo S9 si pone come uno smartphone dalle qualità mid-range di fascia alta, a partire dal design, che riprende tutta la qualità della serie S, con colori sgargianti e camera bumper in alto a sinistra che ricorda vagamente quello della serie X ma in minor misura. La chicca (per qualcuno, sia chiaro) è il frame quadrato. Il clou della struttura però è la sottigliezza dello spessore, essendo spesso solo 7.35 mm per un peso conseguente di 173 grammi.

Per quanto concerne il display invece, abbiamo un bel pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ da 6.44” con refresh rate a 90 Hz e supporto HDR10+. In alto al centro di esso è presente un drop notch in cui sono alloggiate le due selfie camera caratteristiche della serie S.



Hardware, software e fotocamera

vivo S9 5G è il primo smartphone ad essere equipaggiato SoC MediaTek Dimensity 1100, chipset a 6 nm con la seguente configurazione: 4 x ARM Cortex-A78 da 2,6 GHz + 4 x ARM Cortex-A55 da 2,0 GHz. La GPU è invece la nuova Mali-G77 MC9. Lato memoria abbiamo 8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di storage UFS 3.1. La batteria è invece un capiente modulo da 4.000 mAh (in relazione allo spessore) con ricarica a 33W. Per il software è presente per la prima volta su un mid-range OriginOS basato su Android 11.

Lato fotocamera è palese l'impegno di vivo, a partire dal sensore principale da 64 MP con OIS, seguito poi da una 8 MP grandangolare e 2 MP macro. La selfie camera è il clou del comparto, essendo a due sensori il cui principale è a 44 MP con 8 MP per la selfie grandangolare.

Prezzo e disponibilità

vivo S9 5G è attualmente disponibile nella sola Cina sia nella configurazione da 8/128 GB a 388€ (2.999 yuan) e 12/256 GB a 426€ (3299 yuan). Sicuramente non un prezzo economico, ma è chiaro che il tutto il comparto tecnico sia effettivamente posto in un target più alto. Non è chiaro se vedrà una distribuzione Global, ma non sarebbe affatto male.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu