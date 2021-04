Con una campagna che ha visto un approdo repentino anche sul mercato Global, la serie vivo X60 pare non sia ancora conclusa. Infatti, da una certificazione in patria, abbiamo notizie in merito al modello vivo X60t, che si discosta dal modello base per alcune specifiche tecniche diverse, ma un prezzo in linea.

vivo X60t: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Se guardiamo al design, non si discosta molto da vivo X60 (Cina), ma nemmeno troppo (almeno per il colore) dall'S9, quindi con un bumper fotocamera in alto a sinistra. Molto interessante vedere che l'alloggiamento del flash segua la livrea della scocca. Tra l'altro è molto sottile, essendo spesso appena 7.4 mm.

Passando alle specifiche tecniche, abbiamo un display da 6.56″ AMOLED Full HD+ (2376 x 1080 pixel). Per il chipset, anche qui prende ispirazione dall'S9 adottando un MediaTek Dimensity 1100 a 6 nm, con GPU Mali-G77. Per la memoria, abbiamo quindi 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB UFS 3.1.

Lato fotocamera per vivo X60t abbiamo un modulo a 3 sensori con il principale da 48 MP e gli altri due da 13 + 13 MP, non specificato però di che entità siano, sebbene rimanga la collaborazione con Zeiss per le lenti. Per la selfie camera abbiamo invece un sensore da 32 MP. Passando alla batteria, il modulo utilizzato è da 4.220 mAh, con ricarica rapida a 33W.

vivo X60t – Prezzo e data di uscita

Purtroppo, dal portale in cui è stato certificato, non abbiamo notizia per la data di uscita di vivo X60t, ma sul prezzo invece sì. Infatti, a listino dovrebbe essere di circa 479€ (3.698 yuan), in linea con il prezzo dell'X60 base (in Cina). Apprenderemo sicuramente ulteriori novità durante le prossime settimane.

