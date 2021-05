Xiaomi annuncia MIUI 12.5 Global Beta: ecco i modelli compatibili

Dopo circa un anno di inattività, il programma Global Beta è stato ufficialmente rilanciato e adesso sta coinvolgendo anche l'ultima MIUI 12.5. Finora, infatti, questa iniziativa è stata diretta perlopiù alla MIUI 12, ma in un periodo in cui la 12.5 Beta era già ben diffusa in Cina. Ma dopo un iniziale periodo di transizione, anche qua da noi può avere inizio il testing della MIUI 12.5 Beta in versione occidentale.

MIUI 12.5 Global Beta arriva sui primi modelli compatibili

C'è da dire, però, che Xiaomi fa di tutto per confondere le idee. Dico questo perché sul thread dedicato del forum si parla sempre di “MIUI Global Stable” in maniera generica. Non ci sono riferimento espliciti al fatto che la versione del firmware in test sia la MIUI 12.5, ma nemmeno la MIUI 12. Tuttavia, è scontato che si stia parlando dell'ultima versione della UI di Xiaomi visti quali sono i modelli richiesti per entrare a far parte del programma di testing.

Ecco la lista dei modelli compatibili:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11i

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G / Note 10T

Ah, se ve lo steste chiedendo, Redmi Note 10T non esiste ancora ufficialmente ma è stato così confermato indirettamente.

Comunque, per tutti e sei gli smartphone elencati si tratta di MIUI Global Beta in versione sia EEA (Europa) che Global, pertanto chi di voi ha uno di questi modelli può partecipare. Se foste interessati, dovete compilare questo form: i posti sono limitati, perciò prima mandate la candidatura, più chances avrete di essere selezionati. Vi sarà richiesto un Mi ID, perciò vi servirà un account Xiaomi: in caso non lo aveste, potete crearlo dal sito ufficiale.

Nel caso foste selezionati, riceverete la notifica OTA che vi permetterà di installare la ROM della MIUI Global Beta per il vostro smartphone. A quel punto, farete parte del programma Beta e ovviamente non riceverete più aggiornamenti della release stabile. Ma allo stesso tempo sarete i primi a ricevere la MIUI 12.5 quando sarà rilasciata sul vostro modello. A differenza degli utenti qualsiasi, voi riceverete il major update prima di tutti in versione Stable Beta, dopodiché in versione Stabile.

