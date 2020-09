A quanto pare dopo il potente Mi 10 Ultra la compagnia di Lei Jun non ha ancora finito con le aggiunte alla sua serie di punta. Se questo modello super top è riservato solo alla Cina, per fortuna la casa asiatica ha pensato bene di non lascia a bocca asciutta il mercato europeo, proponendo una serie di modelli unici: ecco i nuovi Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T e Mi 10T Lite, insieme a tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e uscita in Italia.

Siete pronti a mettere le mani sui nuovi modelli top e volete confrontarvi con altri appassionati come voi? Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato al trittico Mi 10T!

Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite sono ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Display e design

Inizialmente conosciuto con il nome in codice Apollo, il dispositivo è apparso su Geekbench con la sigla M2007J35G: ovviamente si trattava di lui, il nuovo Xiaomi Mi 10T Pro, dispositivo caratterizzato da un look ben diverso rispetto alla serie Mi 10. Lo smartphone è stato protagonista di una valanga di scatti dal vivo, leak e indiscrezioni: insomma, siamo giunti al fatidico giorno con le idee chiare, conoscendo bene il design e le principali caratteristiche della serie.

Il retro del device ospita un modulo fotografico rettangolare, con un sensore principale da 108 MP (64 MP per il modello standard). La parte frontale offre un display ampio, con cornici ottimizzate ed un punch hole in alto a sinistra: si tratta di una soluzione LCD da 6.67″ di diagonale con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate a 144 Hz con tecnologia AdaptiveSync, supporto MEMC, HDR10, luminosità massima di 650 nit, formato in 20:9 e certificazione TUV Rheinland. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel pulsante di accensione.

Come funziona il display AdaptiveSync TrueColor a 144Hz

Sia Mi 10T Pro e Mi 10T sono dotati di uno dei display flat con un refresh rate pari a 144 Hz. Mentre i display ad alta frequenza di aggiornamento spesso sono vittime di un elevato consumo energetico e di frame rate incoerenti, il display AdaptiveSync di Xiaomi adatta automaticamente il frame rate del contenuto, consentendo di godersi il proprio film preferito a 48 Hz, di guardare serie TV a 50 Hz, di guardare video in streaming a 30 Hz o 60 Hz e di scorrere i feed dei social media o di giocare fino a 144 Hz – garantendo un'esperienza fluida e un utilizzo ottimale della batteria.

E, tramite la tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation – Stimolazione del Movimento, Compensazione del Movimento), i dispositivi inseriscono fotogrammi aggiuntivi per rendere il video più fluido e migliore la visione. Grazie alla gamma di colori P3 e TrueColor, il display offre una gamma di colori estremamente ampia e fedele alla realtà. La modalità Lettura 3.0 simula la texture della carta per proteggere gli occhi, mentre il Sunlight display 3.0 migliora automaticamente il contrasto e regola la saturazione dinamica del colore all'esterno. Il sensore di luce ambientale a 360° integrato regola inoltre in modo intelligente la luminosità dello schermo – anche in condizioni di retroilluminazione

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro – Scheda tecnica

Dopo aver dato uno sguardo al design e al nuovo display equipaggiato sui dispositivi è arrivato il momento di sviscerare il comparto hardware. Di seguito la scheda tecnica completa dello Xiaomi Mi 10T, versione “standard” ma con pochi compromessi.

Display LCD da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con tecnologia AdaptiveSync, refresh rate a 144 Hz :

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con tecnologia AdaptiveSync, refresh rate a : colorazioni Cosmic Black, Lunar Silver;

fronte/retro con protezione Gorilla Glass 5, telaio in lega di alluminio;

dimensioni di 165.1 x 76.4 x 9.33 mm e 216 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

6 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128 GB di storage UFS 3.1 non espandibile;

di storage UFS 3.1 non espandibile; lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale;

tripla fotocamera posteriore da 64 + 13 + 5 MP (f/1.89-2.4-2.4) con OIS, grandangolo da 123° e sensore macro AF 2-10 cm;

(f/1.89-2.4-2.4) con OIS, grandangolo da 123° e sensore macro AF 2-10 cm; selfie camera da 20 MP (f/2.2, FOV 77.7°);

(f/2.2, FOV 77.7°); supporto dual SIM, 5G MultiLink, Wi-Fi ac Dual Band, Wi-Fi 6, 4×4 MIMO, Bluetooth 5.1, Dual Frequency GPS, NFC, sensore IR, speaker stereo Hi-Res;

batteria da 5.000 mAh con ricarica 33W ;

con ricarica ; sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria MIUI 12.

Se invece siete interessati al modello maggiore Mi 10T Pro, allora eccovi serviti con tutti i dettagli della scheda tecnica completa, che ricalca per buona parte quella della controparte standard, fatta eccezione per alcuni miglioramenti nel comparto fotografico.

Display LCD da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con tecnologia AdaptiveSync, refresh rate a 144 Hz :

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con tecnologia AdaptiveSync, refresh rate a : colorazioni Cosmic Black, Lunar Silver e Aurora Blue;

fronte/retro con protezione Gorilla Glass 5, telaio in lega di alluminio;

dimensioni di 165.1 x 76.4 x 9.33 mm e 218 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile;

di storage UFS 3.1 non espandibile; lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale;

tripla fotocamera posteriore da 108 + 13 + 5 MP (f/1.89-2.4-2.4) con OIS, grandangolo da 123° e sensore macro AF 2-10 cm;

(f/1.89-2.4-2.4) con OIS, grandangolo da 123° e sensore macro AF 2-10 cm; selfie camera da 20 MP (f/2.2, FOV 77.7°);

(f/2.2, FOV 77.7°); supporto dual SIM, 5G MultiLink, Wi-Fi ac Dual Band, Wi-Fi 6, 4×4 MIMO, Bluetooth 5.1, Dual Frequency GPS, NFC, sensore IR, speaker stereo Hi-Res;

batteria da 5.000 mAh con ricarica 33W ;

con ricarica ; sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria MIUI 12.

Allora, soddisfatti dei nuovi modelli della gamma? Entrambi i dispositivi arrivano con specifiche top grazie alla presenza dello Snapdragon 865. Ovviamente i due flagship offrono il supporto al 5G e massime prestazioni grazie all'utilizzo di memorie UFS 3.1 e RAM LPDDR5. La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W diventa ancora più interessante dato che il caricatore da 33W è incluso in confezione (per fortuna, non è una cosa così scontata oggigiorno). E ora andiamo a scoprire qualcosina in più sul piccolo della serie.

Xiaomi Mi 10T Lite: tutto su design e scheda tecnica del piccolo della gamma

A inizio mese la compagnia di Lei Jun ha svelato che arriverà in Europa e in Italia un nuovo membro della famiglia Mi 10, dotato del supporto al 5G e con un prezzo sotto i 300€. Ebbene, ecco che finalmente Xiaomi Mi 10T Lite è giunto tra noi in tutto il suo splendore.

Il dispositivo è mosso dal nuovo processore Qualcomm Snapdragon 750G (octa-core fino a 2.2 GHz) ed disponibile nelle configurazioni da 6/64 GB e 6/128 GB. Non mancano chicche come un sistema di raffreddamento al liquido, un motore di vibrazione avanzato e una comparto fotografico composto da quattro sensori. Ma bando alle ciance, eccovi serviti con la scheda tecnica completa del device.

Display LCD da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con tecnologia AdaptiveSync, refresh rate a 120 Hz , HDR10, certificazione TUV Rheinland;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con tecnologia AdaptiveSync, refresh rate a , HDR10, certificazione TUV Rheinland; colorazioni Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach;

fronte/retro con protezione Gorilla Glass 5, telaio in plastica;

dimensioni di 165.3 x 76.8 x 9.0 mm e 214.5 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 750G ;

; GPU Qualcomm Adreno 619;

6 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128 di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale;

tripla fotocamera posteriore da 64 + 8 + 2 + 2 MP (f/1.89-2.2-2.4-2.4) con grandangolo da 120°, sensore macro FF 4 cm e modulo per la profondità di campo;

(f/1.89-2.2-2.4-2.4) con grandangolo da 120°, sensore macro FF 4 cm e modulo per la profondità di campo; selfie camera da 16 MP (f/2.45, FOV 82.2°);

(f/2.45, FOV 82.2°); supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth, GPS, NFC, sensore IR, speaker stereo Hi-Res;

batteria da 4.820 mAh con ricarica 33W (incluso in confezione);

con ricarica (incluso in confezione); sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria MIUI 12.

Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T e Mi 10T Lite ufficiali in Italia: prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Mi 10T Lite sarà ufficialmente disponibile a partire dal 13 ottobre sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo di 299.9€ nella configurazione da 6/64 GB con early bird price valido per 24 ore fino a esaurimento scorte pari a 249.9€. A partire invece dal 1 novembre Mi 10T Lite nella versione da 6/128 GB sarà disponibile nei Mi Store Italia, presso le principali catene di distribuzione e presso i principali operatori telefonici al prezzo di 399.9€.

Per quanto riguarda Xiaomi Mi 10T, il flagship sarà disponibile nella versione da 6/128 GB al prezzo di 499.9€, mentre Mi 10T Pro arriverà nella doppia configurazione da 8/128 GB al prezzo di 599.9€ e da 8/256 GB a 649.9€. Sia Mi 10T che Mi 10T Pro saranno acquistabili in pre-ordine sul sito di Xiaomi, Amazon, presso Mi Store Italia, tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici dal 1 al 14 ottobre, mentre il 15 ottobre inizierà la vendita ufficiale.

Per soddisfare i più esigenti, Xiaomi ha annunciato anche Mi 65W Fast Charger con tecnologia GaN. Dotato di una grande potenza in un design compatto e abbastanza piccolo da stare nel palmo della mano, Mi 65W Fast Charger è in grado di ricaricare rapidamente smartphone, laptop e console di gioco. Il nuovo caricatore ultra rapido sarà disponibile inizialmente presso Mi Store Italia e Amazon a partire da fine ottobre al prezzo di 39.99€. Le novità della compagnia cinese non finiscono qui: durante l'evento è arrivata anche una sorpresa graditissima, il debutto in Italia dello Xiaomi Mi Watch (qui trovate tutti i dettagli)!

Ecco tutte le promo dedicate ai nuovi smartphone

Per per tutti coloro che pre-ordineranno o acquisteranno Mi 10T o Mi 10T Pro dal 1 al 31 ottobre, ci saranno varie sorprese: presso i punti vendita fisici e online che aderiranno all'iniziativa, ad eccezione di mi.com, sarà attiva un'operazione a premi per ottenere rispettivamente Mi True Wireless Earphones 2S o Mi Smart Band 5 e Mi True Wireless Earphones 2S. Il regolamento completo è disponibile a questo link.

Su mi.com alle ore 13.00 del 1 ottobre partirà invece una super flash sale valida per 60 minuti fino a esaurimento scorte, durante la quale sarà possibile ottenere un Mi Electric Scooter Essential a fronte dell'acquisto di Mi 10T Pro da 8/256 GB nei colori Cosmic Black e Lunar Silver. Per chi invece effettuerà il pre-ordine di Mi 10T Pro da 8/128 GB o Mi 10T da 6/128 GB sempre su mi.com tra il 1 e l'8 ottobre otterrà un bundle package comprensivo di Mi Smart Band 5, Mi True Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank da 20.000 mAh.

Inoltre, chi acquisterà Mi 10T o Mi 10T Pro entro il 15 gennaio 2020, avrà inclusa nel prezzo di acquisto anche una garanzia convenzionale di protezione dello schermo che prevede il servizio di riparazione gratuita una tantum presso un qualsiasi Centro Assistenza Xiaomi presente sul territorio italiano in caso di schermo danneggiato o difettoso. Termini e condizioni della promozione di assistenza post-vendita saranno disponibili su mi.com.

Se siete interessanti ai nuovi modelli di Xiaomi, allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato al trittico Mi 10T!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu