Colori invertiti sulla MIUI 12 di Xiaomi: come regolare la modalità Scura

Introdotta da qualche anno, la modalità Scura è uno degli elementi essenziali della MIUI 12 di Xiaomi. Da quando gli smartphone con schermo AMOLED sono sempre più diffusi in circolazione, i suoi benefici sono evidenti. In primis il minore affaticamento degli occhi, andando meno a discapito della melatonina e alla facilità di addormentamento. Inoltre, avere una UI predominantemente nera anziché bianca significa sfruttare i pixel spenti della tecnologia OLED e quindi minori consumi energetici. Ciò nonostante, utilizzare il tema scuro può comportare alcuni malfunzionamenti dell'esperienza generale.

La modalità Scura vi inverte i colori sulla MIUI 12 di Xiaomi? Ecco come risolvere

Per esempio, in passato vi abbiamo spiegato come evitare che la modalità Scura provocasse la comparsa di screenshot bui e quindi visivamente peggiori. Ma in rete c'è anche chi segnala un'incompatibilità della modalità della MIUI 12 con alcune app: il risultato sono colori invertiti che rendono i bianchi neri e viceversa. Un malus che si presenta in particolar modo con quelle app che vengono utilizzate per leggere manga e fumetti, ma con tutte le app similari.

Fortunatamente non è un bug irrisolvibile e sfruttando una delle opzioni che la MIUI 12 mette a disposizione all'interno del menu delle Impostazioni. Per evitare questo effetto grafico imprevisto, ecco cosa fare:

Vai in “Impostazioni/Display/Altre opzioni per la modalità scura“

Nel menu “Singole app” disabilita l'app colpita dal problema

In questo modo, potrete far sì che la modalità Scura non venga applicata sull'app che visualizzate a colori invertiti. Un'opzione utile anche per quelle app che di per sé hanno già una modalità del genere nativa e che potrebbe quindi non risultare pienamente compatibile. Nel caso in cui il problema persista, prova a disattivare la voce “Regola automaticamente testo e sfondi“.

