Una community nata sul web, cui attingere sempre nuove idee. Questo è il principio su cui si basa il bacino d'utenza di OnePlus, che vuole premiare i 3 milioni di utenti iscritti sul sito con l'iniziativa “One for All“, di cui vi riportiamo tutti i dettagli.

OnePlus “One for All”: tutti i dettagli dell'iniziativa dedicata agli utenti iscritti

Ma in cosa consiste esattamente “One for All”? La campagna è in realtà una tre giorni di iniziative per gli utenti registrati sul sito ufficiale del brand, con una serie di sconti molto interessanti sui prodotti più ambiti di OnePlus. Un esempio? Potete ricevere un corposo sconto fino a 150€ su OnePlus 8T, che abbiamo recensito, ma anche fino a 100€ di sconto per il modello 8 Pro e fino a 50€ per il top mid-range Nord. Non mancano poi occasioni per i vari accessori OnePlus. Per rendere ancora di più accattivante l'iniziativa, OnePlus indirà un'estrazione per ottenere fantastici premi, come uno sconto fino al 50% per i prodotti scontati o addirittura un premio finale “OnePlus Collectible” in edizione limitata.

Ecco le parole di Kate Parkyn, Associate Marketing Director del brand in Europa, in merito: “La community è stata la pietra angolare del successo di OnePlus fin da quando il nostro primo dispositivo OnePlus One è stato messo in vendita nell'aprile 2014. OnePlus One è stato uno dei lanci più speciali nella storia degli smartphone, perché disponibile solo attraverso un invito personalizzato e venduto esclusivamente attraverso oneplus.com. Abbiamo venduto più di 1,5 milioni di unità di OnePlus One a livello globale, esclusivamente attraverso il nostro sito e-commerce e con quasi nessun budget pubblicitario. Mentre continuiamo la nostra avventura, la campagna One For All celebra la nostra comunità che oggi è cresciuta fino a oltre 10 milioni di membri a livello globale, con 3 milioni di utenti europei registrati sul sito ufficiale“.

OnePlus “One for All” sarà attivo dal 21 aprile 2021 fino al 23 dello stesso mese. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

