Abbiamo visto una serie di gadget dedicati ai 10 anni di Xiaomi, accessori caratterizzati dal solito design minimale a cui ci ha abituato nel corso degli anni. Tuttavia, se cercate un profumo deodorante per auto che non passi inosservato date un'occhiata a Cookie Cat, lanciato su Xiaomi YouPin ed ora disponibile anche per noi grazie ad AliExpress.

Il profumo deodorante per auto Xiaomi Cookie Cat si fa notare!

Il profumo per auto Cookie Cat di certo non lascerà indifferenti gli ospiti della vostra macchina: il deodorante arriva con un corpo circolare, con un saldo aggancio sul retro ed una testa a forma di gatto. Il dispositivo viene proposto nelle colorazioni rosa e celeste ed arriva da Xiaomi YouPin; la testa da gatto è tenuta da una molla, con un effetto finale in stile Bobble Head. La parte dedicata alla profumazione è affidata a scaglie di incenso del tutto naturali e prive di elementi nocivi.







Il nuovo profumo deodorante per auto Cookie Cat arriva da Xiaomi YouPin e viene proposto anche su AliExpress al prezzo di 8€ (qui trovate la pagina dedicata). Se siete interessati ad un dispositivo di questo tipo ma i gatti non sono il vostro pallino, potete sempre optare per la versione a forma di giradischi, altrettanto stravagante (a 7.8€, con tre ricariche)

