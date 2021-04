I festeggiamenti per i dieci anni di Xiaomi continuano: dopo aver visto la maglia ufficiale dedicata all'evento (disponibile all'acquisto anche per noi occidentali) è arrivato il momento di dare il benvenuto a due nuovi accessori per veri Mi Fan. Xiaomi ha presentato una simpatica tazza nel perfetto stile del bran (sobria e minimale), mentre ora è disponibile anche la borsa shop della compagnia di Lei Jun: Xiaomi vi accompagna anche a fare la spesa!

La tazza e la borsa shop di Xiaomi con il nuovo logo sono due accessori irrinunciabili

Per quanto riguarda la borsa shop di Xiaomi, si tratta di una novità presentata durante il mega evento di marzo che ha visto il lancio di flagship del calibro di Mi 11 Ultra e Mi MIX Fold. Ora questo prodotto è disponibile anche per noi – grazie ad AliExpress – e trovate il link all'acquisto direttamente a fine articolo. Si tratta di una semplice bag dal look minimale e con il nuovo logo di Xiaomi. La borsa premette di fare la spesa senza la necessità di utilizzare altri sacchetti e quindi evitando di impattare sull'ambiente: le dimensioni sono di 42 x 38 cm ed è possibile piegarla e lavarla senza danni, grazie ai materiali resistenti di cui è composta.





Oltre alla borsa ecologia, Xiaomi ha lanciato anche una pratica tazza: si tratta anche in questo caso di un'accessorio minimale, caratterizzato dalla colorazione bianca e dal rinnovato logo della casa cinese. La tazza è una capienza di 400 ml ed è realizzata in acciaio inox 316: insomma, una soluzione perfetta per bevande calde o fredde, da utilizzare a colazione oppure per una pausa relax durante la giornata.

La tazza di Xiaomi con il nuovo logo è stata lanciata in patria ma è già disponibile anche da noi su AliExpress, al prezzo di 21.9€ (la trovate qui). Per quanto riguarda invece la borsa shop di Xiaomi, anche in questo caso troviamo il nuovo logo (in due versioni) ed è già possibile acquistarla anche alle nostre latitudini grazie ad AliExpress a 10.7€ (qui il link dedicato).

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

