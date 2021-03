Il 2020, nonostante i suoi alti e bassi (più bassi, in verità) è stato l'anno del decimo anniversario della compagnia di Lei Jun, festeggiato in pompa magna con la serie Mi 10, ma soprattutto con il potentissimo Mi 10 Ultra. Ovviamente le celebrazioni non hanno riguardato solo il tech ma anche i gadget, come ad esempio i simpatici Funko POP di Mitu. Tra questi prodotti non è mancata la maglia ufficiale dedicata ai 10 anni di Xiaomi, ora di nuovo disponibile all'acquisto anche per noi occidentali!

I festeggiamenti per i 10 anni di Xiaomi continuano con la maglia ufficiale

Proprio come la stragrande maggioranza dei suoi prodotti, la maglia per i 10 anni di Xiaomi arriva con un look minimale ed ultra sobrio. Disponibile in due colorazioni – bianca e nera – è caratterizzata da una stampa centrale (di dimensioni contenute) ed il marchio Mi posizionato sul braccio sinistra. Le taglie vanno dalla S alla XXL e sono presenti diversi modelli.

Precisamente abbiamo la versione con la scritta Xiaomi 10th oppure quella con I love Mi (scritto col cuoricino, ovviamente). Si tratta di maglie semplici, in cotone morbido e perfette per le occasioni più informali; insomma, se conoscete un Mi Fan di certo apprezzerà questo simpatico regalo per commemorare il decimo anniversario del brand cinese.

Sei interessato alla maglia ufficiale di Xiaomi dedicata al decimo compleanno del brand? Qui trovi la pagina dedicata su AliExpress dove troverete tutte le taglie, colorazioni e stili a poco più di 20€.

