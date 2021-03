OPPO Find X3 Pro vs X3 Neo vs X3 Lite: tutte le differenze

OPPO Find X3 Pro, X3 Neo ed X3 Lite compongono le nuove proposte per l'inizio 2021 da parte del produttore ma quali sono le differenze fra i tre modelli? Siamo di fronte a tre smartphone che sono destinati a tre diverse fasce di prezzo: fascia medio/alta, alta e premium, con prezzi di listino ben differenti tra loro. Ma al netto di ciò, vi voglio spiegare cosa cambia nel concreto fra questo nuovo trittico di telefoni targati OPPO.

Tutte le differenze fra OPPO Find X3, Find X3 Neo e Find X3 Lite

Design e display

Esteticamente abbiamo tre smartphone gradualmente più pregiati. Find X3 Lite e Neo condividono uno schema visivo similare, mentre Find X3 Pro si distacca con la sua diversa fotocamera. Da notare che Pro e Neo sono gli unici due con schermo curvo. Salgono le dimensioni, con tre pannelli OLED da 6,4″, 6,5″ e 6,7″. Find X3 Pro può vantare sia uno schermo più risoluto che con un refresh rate elevato. Inoltre, oltre ad essere IP68, il Pro ha un pannello LTPO, quindi può beneficiare di un refresh rate dinamico che può variare da 5 a 120 Hz a seconda del contesto e risparmiare batteria.

Find X3 Pro Find X3 Neo Find X3 Lite Dimensioni 163,6 x 74 x 8,26 mm 159,9 x 72,5 x 7,99 mm 159,1 x 73,4 x 7,9 mm Peso 193 g 184 g 172 g (Starry Black, Astral Blue) / 180 g (Galactic Silver) IP5x/6x IP68 – – Schermo 6,7″ Quad HD+ 6,55″ Full HD+ 6,4″ Full HD+ Pannello AMOLED LTPO curvo AMOLED curvo AMOLED piatto Refresh Rate 120 Hz dinamici 90 Hz 90 Hz Protezione Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 3 Lettore ID Ottico, nel display Ottico, nel display Ottico, nel display Colorazioni Blue, Gloss Black Galactic Silver, Starlight Black Galactic Silver, Starry Black, Astral Blue

Hardware

Partiamo dalle similitudini: tutti e tre OPPO Find X3 Pro, X3 Neo e X3 Lite hanno ricarica Super VOOC 2.0 da 65W, supporto 5G, NFC ma non hanno microSD ed infrarossi. Fra Pro e Neo, le similitudini riguardano i tagli di memoria (ma non le relative prestazioni), supporto 4G+, Wi-Fi, BT 5.2 e speaker stereo. Per il resto le differenze sono nutrite e le trovate elencate qua di seguito.

Find X3 Pro Find X3 Neo Find X3 Lite SoC Snapdragon 888 Snapdragon 865 Snapdragon 765G 5 nm 7 nm+ 7 nm CPU 1 x 2,84 GHz Kryo 680 + 3 x 2,42 GHz Kryo 680 + 4x 1,80 GHz Kryo 680 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 1 x 2,4 GHz Kryo 475 + 1 x 2,2 GHz Kryo 475 + 6 x 1,8 GHz Kryo 475 GPU Adreno 660 Adreno 650 Adreno 620 RAM 12 GB (LPDDR5) 12 GB (LPDDR4X) 8 GB (LPDDR4) ROM 256 GB (UFS 3.1) 256 GB (UFS 3.1) 128 GB (UFS 2.1) MicroSD No No No Batteria 4.500 mAh 4.500 mAh 4.300 mAh Ricarica 65W 65W 65W Wireless 30W (anche inversa) – – 5G n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 4G+ Sì Sì No 4G LTE FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66

TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41 LTE FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66

TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41 LTE FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66

TD-LTE 38, 39, 40, 41 Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, APTX HD, LDAC, APTX, APTX TWS + e LHDC) 5.2 (SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC HD Audio) 5.1 (SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC

HD Audio) GPS Doppia frequenza Sì No No NFC Sì Sì Sì Speaker stereo Sì Sì No Mini-jack No No Sì USB Type-C 3.1 2.0 2.0 Infrarossi No No No

Fotocamera

OPPO Find X3 Pro, Neo e Lite hanno qualche similitudine, come la stessa selfie camera, ma soprattutto differenze nel comparto fotografico. Pro e Neo condividono lo stesso sensore primario e teleobiettivo, mentre dei tre il Lite è ovviamente il più debole.

Find X3 Pro Find X3 Neo Find X3 Lite Primario 50 MP f/1.8, 1/1.56″, 1.0 µm, Omnidirectional PDAF, OIS 50 MP f/1.8, 1/1.56″, 1.0 µm, Omnidirectional PDAF, OIS 64 MP f/1.7, 26mm, 1/1.73″, 0.8µm, PDAF Grandangolo 50 MP f/2.2, 110˚, 1/1.56″, 1.0 µm, Omnidirectional PDAF 16 MP f/2.2, 123˚ 8 MP f/2.2, 119˚, 1/4.0″, 1.12 µm Teleobiettivo 13 MP f/2.4, zoom 2x, PDAF 13 MP f/2.4, zoom 2x, PDAF – Macro 3 MP f/3.0 2 MP f/2.4 2 MP f/2.4 Profondità – – 2 MP f/2.4 Video 4K 60 fps, Slow-mo 480 fps 4K 60 fps, Slow-mo 480 fps 4K 30 fps, Slow-mo 240 fps Selfie 32 MP f/2.4 32 MP f/2.4 32 MP f/2.4

Prezzo

Ecco a quanto vengono venduti OPPO Find X3 Pro, X3 Neo e X3 Lite in Italia.

Find X3 Pro Find X3 Neo Find X3 Lite 8/128 GB – – 499,99€ 12/256 GB 1149,99€ 799,99€ –

