Dalla fascia business a quella consumer il passo è stato molto breve. Ricordate quando Huawei presentò il suo primo computer fisso che in patria era riservato, inizialmente, agli enti governativi e le aziende? Ebbene, il PC Desktop Huawei MateStation S è pronto ad arrivare nel mercato Global, con specifiche tecniche di tutto rispetto.

Huawei MateStation S: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Dopo essere stato annunciato come Huawei MateStation B515 in Cina, per il PC Desktop del colosso cinese si era vociferato un arrivo in Europa in questi mesi del 2021, ma non si capiva né come e né quando. Fino a queste ore. Infatti, da un account ufficiale della compagnia su Twitter abbiamo la notizia che MateStation S sarà il primo computer fisso dell'azienda ad arrivare anche sul mercato Global. Inoltre, lo farà con un restyling del case, molto più adatto ad un'utenza home, ricordando quasi una console. Inoltre, pare fare benissimo il paio con il monitor presentato in Italia qualche giorno fa.

Ma le specifiche tecniche di Huawei MateStation S? Sono molto interessanti e possono soddisfare anche palati più esigenti. La configurazione riportata sul sito del brand ci porta una CPU Ryzen 5-4600G, con una GPU Radeon Graphics integrata. Si prosegue con 8 GB di RAM DDR4 SO-DIMM a 3200 MHz ma con possibilità di estensione. Per la SSD abbiamo invece un modulo da 256 GB M.2 2280, ma espandibile con 4 slot PCIe.

Quanto alle porte, abbiamo sulla parte anteriore 1 USB-C (2.0), 1 USB-A (3.2 Gen 2) ed un jack audio 3.5 mm. Sul lato posteriore non manca proprio nulla: uscita VGA, 4 porte USB-A (2x 3.2 Gen 1 e 2x 2.0), 1 HDMI, 1 Ethernet, 1 HDMI e l'uscita audio per microfoni e cuffie. Per la connettività non manca il Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band ed il Bluetooth 5.0.

Huawei MateStation S – Prezzo e disponibilità

Purtroppo non conosciamo dettagli in merito alla data di uscita ed al prezzo di MateStation S, ma quello che si sa è che potrebbe arrivare, quanto meno sul mercato Global, con un bundle che include anche il monitor Huawei Display, una tastiera ed un mouse.

Se dovessimo fare delle previsioni, considerando le specifiche, ci aspettiamo un range intorno ai 599/699€, in modo da avere un impatto importante soprattutto sul nostro mercato.

