Come vi abbiamo fatto presente qualche giorno fa, nella MIUI di Xiaomi c'è un bug che colpisce la salvaguardia della sicurezza degli utenti. Nella fattispecie, la falla consiste in una protezione non adeguata per il Centro di Controllo, o Control Center che dir si voglia. Indagando ulteriormente, in realtà, ho scoperto che si tratta di un fattore comune alla molti smartphone Android presenti in circolazione. Unica eccezione sono Samsung e parzialmente Huawei, ma di questo ne potremmo riparlare in un articolo dedicato.

Il Control Center della MIUI ha un problema di sicurezza, ma c'è un modo per risolverlo

Se non ve ne foste già accorti, anche se bloccate il vostro smartphone e lo proteggete con PIN e sblocchi biometrici, sappiate che non siete totalmente al sicuro. Un potenziale malintenzionato potrebbe comunque sottrarvi il telefono e con estrema facilità spegnere la connettività o più semplicemente spegnere lo smartphone. Questo perché anche con lo smartphone bloccato, abbassando la tendina dall'alto si può tranquillamente accedere al Centro di Controllo e da lì impostare la modalità Aereo. In questo modo, non potrete più utilizzare la funziona Trova Il Mio Dispositivo, per la quale è necessario che il dispositivo sia connesso via Wi-Fi o rete dati.

In questa breve ma importante guida vi voglio illustrare l'unico metodo con cui poter aumentare il grado di protezione e sicurezza del vostro smartphone Xiaomi. Nelle delle Impostazioni della MIUI 12, infatti, è presente un'opzione che permette di limitare le funzionalità della schermata di blocco ed impedire eventuali abusi. Ecco come fare:

Vai in “Impostazioni/Notifiche e centro di controllo“

Scorri in basso e seleziona la voce “Elementi sulla schermata di blocco quando scorri verso il basso“

Disattiva i toggle per le voci “Centro di controllo” e, se vuoi, “Area delle notifiche“

In questo modo, dalla schermata di blocco non sarà più possibile accedere al Centro di Controllo facendo uno swipe dall'alto. Tuttavia, attenzione: questa opzione non è disponibile su qualsiasi versione della MIUI. Sembrerebbe una funzione aggiunta a bordo della MIUI 12.1 in versione Global, ma non vi posso dare la certezza che sia effettivamente così. Nel caso, segnalatecelo nei commenti.

Si tratta comunque di un limite anche per l'utente, in quanto non potrà più accedere ai Quick Settings contenuti (Wi-Fi, Bluetooth, ecc.) se non sbloccando ogni volta lo smartphone. Su Samsung, per esempio, è possibile accedere ed utilizzare i Quick Settings anche dalla schermata di blocco, a patto di confermare tramite PIN o sblocco biometrico. Vedremo se prima o poi questa modalità sarà aggiunta anche all'interno della MIUI.

