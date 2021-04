Dopo aver visto dove comprare il nuovo modello top della compagnia cinese ora tocca anche ai fratelli minori. Anche in questo caso si tratta di dispositivi freschi di lancio (qui trovate tutti i dettagli) pensati per portare una ventata di freschezza e di stile alla fascia medio alto: ma bando alle ciance ed ecco dove comprare i nuovi OPPO Find X3 Neo e Lite in Italia, entrambi già disponibili in promozione.

Aggiornamento 19/04: vi segnaliamo che queste sono le ultime settimane per approfittare della promo di lancio dedicata ai nuovi modelli Find X3 Neo e Lite, in scadenza il 30 aprile. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

OPPO Find X3 Neo e Lite arrivano in Italia: dove comprare i nuovi “mid-range”

OPPO lancia la promo dedicata ai nuovi Find X3 Neo e Lite: tutti i dettagli

Oltre al fratellone Pro, la nuova gamma del brand cinese offre anche OPPO Find X3 Neo e Find X3 Lite, venduti in Italia a prezzo di listino – rispettivamente – di 799.99€ e 499.99€. Nel caso del Neo abbiamo un taglio di memoria da 12/256 GB mentre il piccolo della famiglia arriva con “soli” 8/128 GB. Anche per questi due modelli OPPO ha pensato a promozioni dedicate, che ne rendono l'acquisto particolarmente vantaggioso.

Find X3 Neo

Find X3 Lite

Gli utenti che comprano i nuovi modelli della serie Find X3 riceveranno alcuni regali, ma la promo è valida fino al 30 aprile 2021. Con il modello Neo si riceveranno in regalo OPPO Watch da 41 mm e le cuffie Enco W51 (un premio del valore commerciale di 349€); chi invece acquista la versione Lite riceverà le cuffie Enco X gratis.

Partecipare all'iniziativa è semplice: basta acquistare Find X3 Neo o Lite da uno dei rivenditori autorizzati (qui trovate il regolamento e l'elenco completo), dopodiché basterà registrarsi al sito e caricare la prova d'acquisto, a partire dal 1 aprile e fino al 10 maggio. Una volta completata la procedura riceverete il vostro premio direttamente a casa. Ma dove comprare OPPO Find X3 Neo e Lite in Italia, in modo da beneficiare della promo?

Amazon

I nuovi smartphone di OPPO sono disponibili all'acquisto su Amazon, quindi se siete interessati eccovi i link. Ovviamente Amazon fa parte dei rivenditori autorizzati per accedere alla promozione vista sopra.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai due mid-range premium.

