Se il primo Find X era l'unico protagonista della scena, già con Find X2 c'è stato un allargamento della serie che prosegue anche con la nuova serie Find X3, composta da tre modelli. All'interno della famiglia di smartphone non è presente soltanto il top di gamma Pro, ma anche OPPO Find X3 Neo e Find X3 Lite, due dispositivi che puntano a conquistare la fascia media con stile e potenza: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia!

OPPO Find X3 Neo e Lite ufficiali in Italia: tutto sui nuovi modelli della serie

Design e display

Di Find X3 Pro abbiamo già parlato in lungo e largo in questo articolo riepilogativo, perciò ci contreremo esclusivamente sui nuovi OPPO Find X3 Neo e Find X3 Lite, due veri gioiellini. Come anticipato anche dalle precedenti indiscrezioni, entrambi arrivano dalla gamma Reno 5 cinese e si presentano come dei rebrand: il modello Neo è la controparte internazionale di Reno 5 Pro+ mentre la versione Lite è il Reno 5 standard.

Per entrambi abbiamo un display punch-hole AMOLED, ma rimarrà la differenza già vista nella scorsa generazione, con X3 Neo dotato di un pannello con bordi curvi da 6.55″ Full HD+. Il fratello minore adotta invece uno schermo flat da 6.4″ Full HD+; entrambi gli smartphone fanno affidamento su un lettore d'impronte digitali sotto al display.

Le immagini in alto permettono di dare un'occhiata alla cover posteriore dei due smartphone, la quale ospita una Quad Camera rettangolare con flash LED. Per le differenze tra le specifiche, trovate tutti i dettagli nella sezione successiva.

Hardware

Sia OPPO Find X3 Neo che il fratello minore Lite sono dotati del supporto al 5G ma troviamo chipset differenti. La versione Neo è mossa dallo Snapdragon 865, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 3.1; nel caso del Lite abbiamo invece uno Snapdragon 765G con 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1. Le batterie sono di 4.500 mAh e 4.300 mAh ma a bordo di entrambi abbiamo la stessa ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W.

Fotocamera

Grandi differenze per il comparto fotografico anche se i due smartphone di OPPO montano entrambi una Quad Camera. Per OPPO Find X3 Neo troviamo un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con tanto di stabilizzazione OIS, un grandangolo da 16 MP ed un teleobiettivo da 13 MP. Ciliegina sulla torta, non manca un macro per scatti ravvicinati, un sensore da 2 MP.

La fotocamera di OPPO Find X3 Lite perde l'OIS (troviamo solo il classico EIS) ma guadagna un sensore da 64 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP ed una macro da 2 MP. Purtroppo non trova spazio il teleobiettivo: il quarto sensore è un modulo mono da 2 MP.

Find X3 Neo – Scheda tecnica





dimensioni di 159,9 x 72,5 x 7,99 mm per un peso di 184 grammi;

display OLED con bordi curvi da 6,55″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), HDR10+, 1100 nit, 402 PPI, refresh a 90 Hz e campionamento al tocco da 180 Hz;

con bordi curvi da con risoluzione (2400 x 1080 pixel), HDR10+, 1100 nit, 402 PPI, refresh a e campionamento al tocco da 180 Hz; processore octa-core Snapdragon 865 ;

; GPU Adreno 650;

12 GB di RAM LPDDR4X-3733;

di RAM LPDDR4X-3733; 256 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 50+16+13+2 MP (f/1.8-2.2-2.4-2.4) con sensore Sony IMX766, grandangolo, teleobiettivo (zoom ibrido 5X, digitale 20X) e macro, OIS + EIS;

(f/1.8-2.2-2.4-2.4) con sensore Sony IMX766, grandangolo, teleobiettivo (zoom ibrido 5X, digitale 20X) e macro, OIS + EIS; selfie camera da 32 MP f/2.4;

f/2.4; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C, NFC, Dual Speaker, Dolby Atmos;

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W ;

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da ; sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.1.

Find X3 Lite – Scheda tecnica





Display OLED da 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), 750 nit, 410 PPI, refresh a 90 Hz e campionamento al tocco da 180 Hz;

(2400 x 1080 pixel) con risoluzione (2400 x 1080 pixel), 750 nit, 410 PPI, refresh a e campionamento al tocco da 180 Hz; dimensioni di 159,1 x 73,4 x 7,9 mm per 172 g (Astral Blue, Starry Black) / 180 g (Galactic Silver);

SoC Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Adreno 620M;

8 GB di RAM LPDDR4X-2133;

di RAM LPDDR4X-2133; 128 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait;

f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait; selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C, ingresso mini-jack, NFC;

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W ;

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da ; sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.1.

OPPO Find X3 Neo e Find X3 Lite ufficiali in Italia: prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo OPPO Find X3 Neo 5G è di 799.99€, nelle colorazioni Starlight Black e Galactic Silver; le vendite cominceranno nelle prossime settimane ma già sappiamo che fino al 30 aprile effettuando il preordine del device si riceverà un OPPO Watch 41 mm e le cuffie Enco W51 in regalo.

Per quanto riguarda il prezzo di OPPO Find X3 Lite 5G, il “piccolo” della famiglia viene proposto a 499.99€ nelle colorazioni Starry Black, Astral Blue e Galactic Silver; anche in questo caso manda la data di commercializzazione, ma fino al 30 aprile sarà preordinabile con le cuffie Enco X in regalo.

