Quando si pulisce casa, per quanto ci si impegni, bisogna anche sanificare e sterilizzare l'ambiente domestico. Per questo una soluzione come la scopa elettrica a vapore Xiaomi Deerma ZQ100 può essere l'ideale al prezzo a cui viene proposto in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione da Europa.

L'articolo si presenta minimale e riprende il design da scopa elettrica tradizionale a vapore a cui siamo abituati. Le sue funzioni però si distinguono, considerando il prezzo, partendo dal motore a 1.200W, ma anche la possibilità di raggiungere un vapore ad una temperatura di 140 °C in 30 secondi, che funge da azione sterilizzante che si unisce al lavaggio completo senza lasciare tracce d'acqua.

Il lavaggio e la sterilizzazione a vapore avviene tramite un panno che va apposto sotto la scopa, come se fosse un mocio, che grazie al serbatoio da 220 ml, permette un'azione profonda in soli 10 minuti. Infatti, è in grado di coprire un'area di 30 metri quadri con una sola carica d'acqua.

Trovate la scopa elettrica a vapore Xiaomi Deerma ZQ100 in offerta con codice sconto su Banggood all'ottimo prezzo di 58.5€, che diventa ancora più conveniente grazie alla spedizione da Europa gratis.

