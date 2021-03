ROG Phone 5 smontato: il teardown spiega perché “si spezza” in due

Alcuni giorni fa il nuovo ROG Phone 5 è finito tra le mani di JerryRigEverything, facendo una bruttissima fine. Si è trattato di un caso unico dato che fino a questo momento gli altri flagship da gaming si sono rivelati sempre abbastanza resistenti: che cos'è accaduto stavolta? Il noto Youtuber torna sul modello danneggiato e il video teardown prova a rendere giustizia ad un test di resistenza che non ha convinto.

ASUS ROG Phone 5 distrutto da JerryRigEverything: ora il video teardown spiega il perché

Se avete visto il video del test di resistenza di ROG Phone 5 allora saprete che il top di gamma non ha resistito al bend test, ovvero la prova di “piegatura”. Il dispositivo ha ceduto al centro con un risultato finale che ha messo in evidenza una certa carenza strutturale. Lo stesso ROG Phone 5 è stato smontato in questo video teardown – sempre ad opera di JerryRigEverything – per provare a far luce sull'accaduto.

Il teardown ha rivelato una novità inedita nel settore degli smartphone: il flagship da gaming presenta una struttura davvero unica, mai vista prima. Sono presenti due batterie separate ma posizionate in punti anomali, ovvero sopra e sotto una scheda centrale. Le motivazioni dietro questa decisione appartengono ad ASUS ma possiamo ipotizzare un migliore bilanciamento dei componenti (in termini di peso), oltre che dei possibili vantaggi per la dissipazione del calore. La rottura di ROG Phone 5 durante il test di resistenza si è verificata proprio nel punto centrale, ossia quello più vulnerabile dal punto di vista strutturale (vista la presenza di vari spazi per ospitare la scheda centrale).

Insomma, il mistero è stato risolto e se non avete intenzione di “giocare” piegando il vostro nuovo acquisto top allora non ci saranno di certo problemi.

