OnePlus 8T si aggiorna a OxygenOS 11 Open Beta 1 | Download

Mancava soltanto OnePlus 8T all'elenco degli smartphone che possono beneficiare della Open Beta, in questo caso su base OxygenOS 11. Con 8T venne di fatto lanciato il primo smartphone dell'azienda ad avere pre-installata la OxygenOS 11 con Android 11. Al contempo, fino ad oggi è stato praticamente l'unico a non far parte del programma di Beta Testing, pur essendo l'ultimo flagship commercializzato. Ma da adesso i più smanettoni potranno testare i firmware in anteprima, potendo spulciare le ultime novità ed aiutare gli sviluppatori OnePlus nel lavoro di ottimizzazione.

OnePlus 8T riceve la Open Beta su base OxygenOS 11

Con il rilascio della prima Open Beta 1 della OxygenOS 11 su OnePlus 8T, ecco quali sono le novità portate sul banco dal team di sviluppo:

Sistema Ottimizzata la visualizzazione della UI per la barra di stato Ottimizzata la stabilità del frame rate e migliorata l'esperienza durante la riproduzione di giochi Ottimizzata la home page Community homepage con notifiche più visibili Aggiornate le patch di sicurezza Android a febbraio 2021

Meteo Ottimizzate le animazioni per i giorni soleggiati e nuvolosi per una visualizzazione più chiara e dinamica

Galleria Ottimizzato il layout del servizio cloud nella Gallery per una migliore esperienza di operazione



Se foste interessati nel testare la Open Beta, potete farlo scaricando il file ZIP che trovate nell'articolo dedicato di seguito ed installarlo manualmente. Sempre in questo articolo trovate sia la procedura d'installazione che quella di rollback per tornare al firmware stabile (qualora fosse disponibile).

Scarica la Open Beta 1 per OnePlus 8T

