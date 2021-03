MIUI 12, screenshot bui con la Modalità Scura? Come risolvere

Lanciata nel 2018, la Modalità Scura si è fatta strada fino ad oggi con la MIUI 12, ma c'è a chi sta dando problemi con gli screenshot. Il lancio della fu MIUI 10 significò l'introduzione di questa funzionalità, pensata per sfruttare al meglio gli schermi OLED. Inizialmente disponibile per pochi, con la MIUI 11 si è sempre più diffusa ed oggi, con la MIUI 12, è disponibile per quasi tutti gli utenti. Anche per coloro che hanno uno smartphone con schermo LCD. In questo modo, la Modalità Scura non soltanto permette di affaticare meno la vista, ma anche di impattare meno sui consumi energetici.

Screenshot troppo scuri con la Modalità Scura della MIUI 12.5: come evitare questo “bug”

Tuttavia, può capitare che chi ha uno smartphone Xiaomi con la MIUI 12 stia avendo problemi con gli screenshot. Come potete vedere in questo video di testimonianza, effettuarne uno con la Modalità Scura attiva significa avere un'immagine scura. Ed ogni volta che si ripete questa operazione, l'immagine diventa sempre più scura, come se ogni volta si abbassasse in automatico la luminosità della foto. Quello che potrebbe sembrare un bug software della MIUI è in realtà la conseguenza di un'opzione della UI e che quindi potete disattivare.

Per farlo, dovete semplicemente andare in “Impostazioni/Display/Modalità Scura” e disattivare il toggle “Aggiusta contrasto automaticamente“. In caso non aveste questa opzione, cliccate su “Altre opzioni per la modalità scura” e disattivate i toggle per “Regola lo sfondo in modalità scura” e “Regola automaticamente testo e sfondi“.

In questo modo, non dovreste ottenere più screenshot più bui dello schermo che avete catturato. L'opzione non soltanto influisce sul risultato degli screenshot, ma anche della registrazione schermo, pertanto anche in questa eventualità la procedura da seguire è la stessa. In caso il “bug” non sparisse, allora purtroppo significa che dovrete attendere un eventuale aggiornamento di fix.

