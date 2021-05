Magisk 23 ufficiale: aggirare SafetyNet di Google diventa più facile

Arriva il nuovo aggiornamento a Magisk 23, l'ultima versione ufficiale e stabile per l'app tanto amata dai modder. Una volta era SuperSU, adesso è Magisk a gestire la quasi totalità degli smartphone moddati in tutto il mondo. Quando si vogliono ottenere i permessi di root sul proprio dispositivo, Magisk è il software a cui fare affidamento, anche perché offre una flessibilità particolarmente elevata. Non soltanto è in grado di migliorare lo smartphone con questi moduli, ma anche mantenere il supporto SafetyNet nonostante il software sia modificato. Senza questo supporto, infatti, non è possibile abilitare servizi quali Google Pay ma anche installare quelle app bloccati in caso di root (Netflix in primis).

Magisk 23, arriva il nuovo aggiornamento: ecco tutte le novità

Con il nuovo aggiornamento rilasciato, Magisk 23 punta a migliorare la stabilità per offrire un'esperienza di utilizzo più ottimizzata. Specialmente per il fix di SafetyNet che nelle ultime settimane stava dando problemi a diversi utenti. La release interrompe il supporto agli smartphone con Android 4 KitKat e precedenti.

Scarica Magisk 23

Ecco il changelog completo:

[App] Aggiorna l'estensione snet. Questo risolve gli errori dell'API SafetyNet.

[App] Risolto un bug nell'app stub che causava il fallimento dell'installazione dell'APK

[App] Nasconde fastidiosi errori nei log quando è nascosto come stub

[App] Risolve i problemi durante l'applicazione di patch ai file tar ODIN quando l'app è nascosta

[Generale] Rimuove tutto il supporto precedente ad Android 5.0

[Generale] Aggiorna BusyBox per utilizzare la libc corretta

[Generale] Corregge i comportamenti non definiti in C ++

[Generale] Diverse correzioni per la copia / installazione di sepolicy.rule

[MagiskPolicy] Rimuove le regole di sepolicy non necessarie

[MagiskHide] Pacchetto di aggiornamento e logica di convalida del nome del processo

[MagiskHide] Alcune modifiche che prevengono il deadlock dello zigote

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu