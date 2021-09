OPPO Reno 6/6 Pro 5G in Italia: tutto quello che c’è da sapere

La nuova serie del brand ha debuttato in patria ed ora ecco che la famiglia è pronta ad uscire dalla Cina: OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro Global sono ufficiali in Italia e finalmente andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, prezzo e uscita dei nuovi modelli dedicati al mercato internazionale.

OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro Global ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Reno 6

Lanciata a fine maggio, la serie Reno 6 ha debuttato in tre versioni, con Dimensity 900, 1200 e Snapdragon 870 di Qualcomm. In occasione del rilascio internazionale la casa cinese ha presentato solo due modelli, lasciando fuori la variante maggiorata. Abbiamo quindi OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro, dotati delle medesime caratteristiche delle controparti lanciate in Cina.

Nel caso di OPPO Reno 6 abbiamo quindi un display AMOLED da 6.43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, con refresh rate a 90 Hz. Si tratta di una soluzione flat mentre l'aspetto generale del dispositivo è decisamente squadrato e stiloso. Il fratello maggiore Reno 6 Pro adotta invece uno schermo con bordi curvi, ancora una volta un pannello AMOLED da 6.55″ Full HD+.

Nel caso del modello Pro le forme sono più affusolate, con una doppia curvatura fronte/retro. Il layout della fotocamera resta invariato nei due modelli ma nel Pro troviamo quattro sensori (nella versione standard abbiamo invece una tripla camera). Entrambi presentano un lettore d'impronte digitali sotto al display.

Hardware e fotocamera

OPPO Reno 6 Global per l'Italia, come la controparte cinese, monta un chipset Dimensity 900 di MediaTek accompagnato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage UFS 2.1. La batteria è un'unità da 4.300 mAh con ricarica rapida da 65W. Passando al fratellone Reno 6 Pro, in questo caso il SoC è il lo Snapdragon 870, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 3.1. I più più attenti avranno già notato che il nostro modello Reno 6 Pro in realtà è il dispositivo lanciato in Cina come Reno 6 Pro+. La ricarica rapida non cambia (sempre 65W) mentre la batteria sale a 4.500 mAh.

Passando al comparto fotografico, i due smartphone presentano una selfie camera da 32 MP inserita in un punch hole. Per Reno 6 abbiamo una tripla fotocamera principale da 64 MP con grandangolo e macro; per il modello Pro si passa ad una Quad Camera da 50 + 16 + 13 + 2 MP con grandangolo, macro e un teleobiettivo (ed un sensore principale IMX766). Inoltre rispetto al modello base abbiamo anche la stabilizzazione OIS.

Reno 6 Global – Scheda tecnica

Display AMOLED flat da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a 90 Hz , campionamento al tocco a 180 Hz, 8 bit, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a , campionamento al tocco a 180 Hz, 8 bit, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 156,8 x 72,1 x 7,59 mm per 182 g

SoC MediaTek Dimensity 900

GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.1

di storage UFS 2.1 sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

tripla camera da 64+8+2 MP f/1.7-2.2-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119° e macro

f/1.7-2.2-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119° e macro selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Tri Band, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.3

Reno 6 Pro Global – Scheda tecnica

Display AMOLED curvo da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a 90 Hz , campionamento al tocco a 180 Hz, 8 bit, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a , campionamento al tocco a 180 Hz, 8 bit, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 160.,8 x 73,5 x 7,99 mm per 188 g

SoC Qualcomm Snapdragon 870

GPU Adreno 650

12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

quad camera da 50+16+13+2 MP f/1.8-2.4-2.2-2.4 con grandangolo 119°, macro, teleobiettivo e stabilizzazioni OIS

f/1.8-2.4-2.2-2.4 con grandangolo 119°, macro, teleobiettivo e stabilizzazioni OIS selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Tri Band, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.3

OPPO Reno 6 e 6 Pro Global ufficiali: prezzo e disponibilità in Italia

Adesso è ufficiale: la serie OPPO Reno 6 5G è finalmente disponibile in Italia al prezzo di partenza di 499.99€ (nelle colorazioni Arctic Blue e Stellar Black). Questo fa riferimento al modello base, disponibile solo nell'incarnazione da 8/128 GB. Per quanto riguarda OPPO Reno 6 Pro, il prezzo sale a 799.99€ per il taglio da 12/256 GB (il solo presente sul mercato) e nelle colorazione Arctic Blue e Lunar Grey.

Per la disponibilità entrambi saranno disponibili in giornata su Amazon (e presso i migliori negozi di elettronica di consumo e gli operatori di Telefonia). Non appena compariranno negli store provvederemo ad aggiornare l'articolo con i link all'acquisto.

