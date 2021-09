Nel corso degli ultimi mesi la compagnia cinese ha presentato i nuovi modelli della gamma Reno, composto da ben tre smartphone. Dopo il debutto in Cina, la famiglia è arrivata anche in Italia, in questo caso con due dispositivi. Siete rimasti ammaliati dallo stile unico dei nuovi smartphone e non potete proprio fare a meno di immaginarli nelle vostre mani? Allora ecco dove comprare OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro in Italia: i due dispositivi sono disponibili con una promozione Super!

Aggiornamento 09/09: la serie Reno 6 arriva in Italia e debutta su Amazon, con una promo da non perdere. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro: dove comprare la nuova gamma super elegante

I nuovi modelli della gamma Reno sono un connubio di stile e potenza, con un look unico e specifiche solide. Il modello standard adotta il Dimensity 900, mentre nel caso del fratello maggiore il cuore è lo Snapdragon 870. In entrambi i casi troviamo un display AMOLED (a 90 Hz, colore a 8 bit, HDR10+) e 65W di ricarica rapida. Curiosi di saperne di più e di conoscere il prezzo? Allora bando alle ciance ed ecco dove comprare OPPO Reno 6 e 6 Pro in Italia.

Promozione Acquista Reno 6 Series e ricevi il meglio della tecnologia di OPPO

Fino al 20 ottobre 2021 è possibile ricevere inclusi nel prezzo tantissimi prodotti dell'ecosistema OPPO previo acquisto o preordine di uno degli smartphone della nuova serie:

Acquistando OPPO Reno 6 Pro è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Band Style e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di 279,40€;

è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Band Style e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di 279,40€; Acquistando OPPO Reno 6 è possibile ricevere OPPO Enco Free 2 e una cover con funzione flash, per un valore commerciale totale di 179,80€.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno OPPO Reno 6 Pro o Reno6 entro il 31/12/2021, potranno ricevere tutta la protezione di OPPO Care Light 2021, con 3 mesi di garanzia dello schermo e la sua eventuale sostituzione presso i centri di assistenza autorizzati da OPPO in Italia. Tale garanzia copre tutti i danni riportati, anche dovuti a cadute accidentali, urti e compressioni derivanti da forze esterne.

Trovate tutti i dettagli della promozione e il regolamento completo a questo link. Vi segnaliamo che i prodotti venduti e spediti da Amazon (che trovate di seguito) sono idonei per partecipare all'iniziativa.

Amazon

TradingShenzhen (versione CN)

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal; per ora sono presenti entrambe le colorazioni (Black e Blue). Il software è la ColorOS 11, ovviamente in versione China dato che si tratta dei modelli asiatici: le lingue disponibili sono inglese, francese e cinese. In omaggio è presente un adattatore UE per il caricabatterie.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla serie Reno 6.

