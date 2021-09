OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro ufficiali in Italia: video e foto ritratto al top!

OPPO ha finalmente alzato il sipario sui nuovi Reno 6 e Reno 6 Pro, due smartphone di fascia medio-altra con caratteristiche di tutto rispetto, un look super affascinante e un comparto fotografico da primi della classe. Andiamo a scoprire tutte le novità!

OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro ufficiali in Italia: bellissimi e potenti!

La OPPO Reno 6 Series offre a tutti i creatori digitali la possibilità di catturare al meglio ogni emozione, immortalando ogni dettaglio grazie a un'ampia suite di funzionalità top di gamma nel settore dell'imaging e al supporto AI, tra cui l'innovativa funzione Portrait Video. Inoltre, entrambi gli smartphone sono dotati di un design elegante e innovativo con l'esclusiva finitura OPPO Glow, ispirato al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve e in grado regalare giochi di luce unici. OPPO Reno6 Pro 5G è lo smartphone flagship della nuova line-up, alimentato dal chipset Snapdragon 870 5G, per prestazioni complete e di livello. OPPO Reno6 5G è invece la perfetta combinazione tra funzionalità e accessibilità, con connettività 5G, supporto AI e un ampio display AMOLED: in questo caso, a muovere il tutto troviamo il Dimensity 900.

Sfruttando al massimo le innovative capacità AI di OPPO, Reno 6 Pro e Reno 6 sono dotati di funzionalità video-ritratto leader nel settore, elevando ulteriormente l'intera esperienza utente. In particolar modo, la funzione Bokeh Flare Portrait Video fornisce alle clip un effetto bokeh di qualità cinematografica, con un'elaborazione video in tempo reale in grado di catturare ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo, mantenendo i soggetti naturali e luminosi. AI Highlight Video è invece in grado di rilevare automaticamente la luce ambientale e di ottimizzare al meglio i video, garantendo scatti dai colori vividi. La modalità Ultra Steady Video assicura la massima stabilizzazione, anche per gli scenari di ripresa più veloci e in movimento. Infine, la modalità Ultra Dark consente di realizzare contenuti chiari e luminosi anche in condizioni di scarsa luminosità e nelle riprese in notturna.

OPPO Reno6 Pro 5G è dotato di una Quad Camera con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, per video e fotografie di qualità elevata in qualsiasi contesto. Invece, con una tripla fotocamera posteriore da 64MP, Reno 6 5G è un dispositivo versatile e capace di catturare al meglio sia scene video complesse sia incredibili scatti fotografici, ottenendo risultati sorprendenti in qualsiasi condizione di luce.

In entrambi gli smartphone abbiamo il supporto alla ricarica rapida da 65W (con batterie da 4.300/4.500 mAh, in base al modello) e display di tutto rispetto. Per Reno 6 trova spazio un pannello AMOLED piatto da 6.43″ Full HD+; si passa ad un AMOLED curvo da 6.55″ Full HD+ con il fratello maggiore. I due dispositivi presentano un refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, colore a 8 bit, supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5.

Per quanto riguarda il prezzo si parte da 499.99€ per OPPO Reno 6, nella sola versione da 8/128 GB. Le vendite per entrambi gli smartphone partiranno durante la giornata del 9 settembre, su Amazon e nei principali store.

Vuoi sapere tutto su specifiche, novità e prezzi dei nuovi modelli della serie Reno? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

