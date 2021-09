OnePlus Buds Z2: le nuove cuffie TWS si avvicinano

Nelle scorse settimane sono arrivate delle indiscrezioni in merito ad un nuovo paio di cuffie TWS di OP, presumibilmente una versione Lite del modello Buds Pro. Stavolta si parla invece della famiglia Z, la quale dovrebbe dare il benvenuto ad una nuova aggiunta: andiamo a scoprire le indiscrezioni su caratteristiche, prezzo e uscita delle future OnePlus Buds Z2, i prossimi auricolari accessibili, protagonisti di una serie di render.

OnePlus Buds Z2: che cosa sappiamo sulle nuove cuffie TWS

Design e caratteristiche

I render in questione arrivano da EvLeaks, una vera e propria autorità quando si parla di indiscrezioni tech. L'insider ha pubblicato una serie di immagini che dovrebbero rappresentare il design definitivo delle prossime cuffie “economiche” della compagnia cinese: si tratterebbe infatti delle inedite OnePlus Buds Z2, auricolari TWS che si spera introdurranno varie migliorie rispetto al modello attuale.

Una di queste potrebbe essere la cancellazione attiva del rumore ANC, ma per ora si tratta solo ed esclusivamente di un'ipotesi. Tornando al design, le nuove OnePlus Buds Z2 non sembrano discostarsi da quello originale: l'unica differenza sembra essere nella parte superiore, leggermente inclinata.

Anche la custodia di ricarica sembra identica a quella delle Buds Z classiche. Gli auricolari mantengono un'indossabilità in-ear, con gommini in silicone. Per ora l'unica versione avvistata è quella nella colorazione White ma non è da escludere che la possibilità di vedere anche altre varianti.

OnePlus Buds Z2 – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Mancano ancora dettagli sul prezzo, ma dalle varie indiscrezioni sembra che la presentazione delle OnePlus Buds Z2 arriverà ad ottobre. Probabilmente le nuove cuffie TWS faranno capolino insieme a OP 9RT, il cui debutto sarebbe fissato proprio nel medesimo mese.

