OnePlus Buds Z ufficiali in Italia: scende il prezzo ma non la qualità

Mesi di indiscrezioni e di attesa ed ecco che finalmente il nuovo OnePlus 8T è ufficiale: come preannunciato nei giorni scorsi, il top di gamma è in buona compagnia, anche per quanto riguarda il mercato intaliano. L'azienda, infatti, ha annunciato anche le nuove cuffie TWS OnePlus Buds Z, versione più “economica” degli attuali auricolari true wireless del brand (lanciate lo scorso luglio, insieme al mid-range Nord).

OnePlus Buds Z ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Dopo il primissimo avvistamento all'interno del codice della OxygenOS 11 Open Beta 1, coon una stringa riferita proprio ad un prodotto chiamato OnePlus Buds Z, ecco che la compagnia cinese ha alzato il sipario sulle sue nuove cuffie TWS. Il leaker Max J. – uno degli insider più affidabili sulla piazza – si è “sbilanciato” confermando già da un bel po' di tempo il nome delle cuffie e sottolineando la loro natura “più economica” rispetto alle Buds standard. In tanti hanno chiesto l'introduzione della cancellazione attiva del rumore ANC, ma ovviamente era impossibile espettarsi una funzionalità simile su un dispositivo dal prezzo più abbordabile.

Il design delle nuove OnePlus Buds Z ricorda quello del modello base, ma introduce un'importante novità. Infatti a questo giro abbiamo un look in-ear, andando a confermare le varie indiscrezioni precedenti. Non manca poi la certificazione a spruzzi, sudore e polvere IP55, ideale per chi fa sport o comunque per chi è sempre in movimento. Altro dettaglio importante riguarda il peso, di appena 4.35 grammi. Le cuffie presentano un design a conchiglia, una finitura lucida e sono dotate di tre dimensioni di tip in silicone per garantire una vestibilità aderente, stabile e confortevole. Inoltre è presente una colorazione speciale in collaborazione con Steven Harrington.

Specifiche e autonomia

Le OnePlus Buds Z fanno affidamento su un driver da 10 mm (anziché da 13.4 mm come nel modello standard) ma potranno beneficiare della tecnologia di ottimizzazioni del suono Bass Boost e Dolby Atmos.

In termini di autonomia si parla di circa 5 ore con una singola carina, mentre si sale a 20 ore sfruttando la custodia. Grazie alla ricarica rapida basteranno 10 minuti per avere fino a 3 ore di riproduzione audio. Per concludere non manca il supporto al Bluetooth 5.0 e una configurazione a doppio microfono. Abbiamo poi il Quick Pair, per rendere l'utilizzo degli auricolari ancora più rapido ed efficiente.

OnePlus Buds Z ufficiali: prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo delle nuove cuffie TWS OnePlus Buds Z per l'Italia è di 59€; gli auricolari potranno essere acquistati da mercoledì 4 novembre, tramite il sito ufficiale del brand. Non appena partiranno le vendite provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli del caso ed eventuali link all'acquisto.

