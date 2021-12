Lo zaino tech per gamer | Idee regalo Natale 2021

Le nostre “guide alla sopravvivenza” per i regali di Natale continuano senza sosta e sono qui consigliarvi le migliori soluzioni per i vostri cari. Dopo aver visto una serie di prodotti perfetti per gli universitari passiamo al nostro zaino tech dedicato ai gamer: andiamo a scoprire quali sono le migliori idee regalo per Natale pensando ad un videogiocatore e alle sue esigenze!

I migliori regali di Natale per gamer

Lo scopo della nuova guida agli acquisti è ovviamente quello di consigliare il miglior prodotto, ma sempre con un occhio al risparmio. Insomma, si punta alle offerte lampo o con codice sconto, in modo da non spendere una fortuna per i regali (ma accontentando tutti al meglio). Di seguito trovate una selezione di prodotti che vanno a comporre lo zaino tech per i gamer: accessori e dispositivi per gli amanti di videogiochi e console, tante idee regalo per Natale dai migliori store sulla piazza tra cui Amazon, Geekbuying e tanti altri.

GameSir X2

Il controller per smartphone definitivo

C'è solo una parola per definire questo controller per smartphone: fantastico! Protagonista anche della nostra recensione, GameSir X2 è un dispositivo versatile e completo, che permette di trasformare il vostro smartphone in una vera e propria console portatile. Amate giocare in qualsiasi occasione? Allora questo controller non può mancare di certo nel vostro zaino. Ma non si tratta solo di un accessorio utile in mobilità, ma anche di un pratico alleato mentre siete impegnati nella comodità del vostro divano. Ciliegina sulla torta, il controller per smartphone è compatibile con Game Pass: il dispositivo è certificato per giocare su Xbox Cloud Gaming (quindi tramite Game Pass), Stadia ed altre piattaforme!

HP Omen Zaino da gaming

Può contenere di tutto e di più





Lo zaino da gaming HP Omen riprende le linee sobrie e stilose dei celebri terminali per videogiocatori. Si tratta di una soluzione ampia e spaziosa, con una tasca per notebook fino a 17″, spallacci ultra-imbottiti, tessuto in materiale rinforzato ed impermeabile, una valanga di tasche. C'è spazio non solo per il vostro portatile ma anche per mouse, tastiera, cuffie e chi più ne ha più ne metta.

MSI Katana GF66

Il notebook da gaming… ultra potente!

Gli appassionati di gaming cercano sempre il massimo dalla propria console o PC e lo stesso vale anche per quanto riguarda il portatile. Il modello MSI Katana GF66 è un concentrato di tecnologia e potenza in grado di far sbavare qualsiasi gamer. Dotato di un display da 15.6″ Full HD con refresh rate a 144 Hz, la bestia targata MSI non si fa mancare proprio nulla: il processore è una soluzione Intel i7-11800H – 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD – con grafica NVidia RTX3070. Insomma, il mostro di potenza che ogni appassionato vorrebbe avere!

Black Shark Lucifer T1

Le cuffie senza fili perfette per giocare

Tornando in tema mobile, dopo aver visto il controller GameSir X2 c'è anche un altro accessorio perfetto per il vostro smartphone (ma non solo). Si tratta delle cuffie wireless Black Shark Lucifer T1, auricolari Bluetooth con LED colorati (per un aspetto super tamarro) e la modalità a bassa latenza da 55 ms. Aggressive e spigolose, belle ed economiche, le Lucifer T1 di Black Shark sono in grado di regalare non poche soddisfazioni per il gaming. E se volete saperne di più potete dare un'occhiata anche alla nostra recensione!

Borraccia termica Super Sparrow

Mai più assetati (e lontani dal frigo)

Non c'è niente di peggio che aver sete durante una partita particolarmente impegnativa: quale che sia la vostra bevanda preferita, niente panico. Con la borraccia termica Super Sparrow (nella versione da 1 litro) potrete averla sempre a portata di mano e sempre alla temperatura più adatta alle vostre esigenze… incredibilmente calda oppure freschissima! Disponibile in tanti colori, la borraccia è realizzata in acciaio inossidabile di qualità ed è dotata di un sistema di isolamento con tecnologia Insu-Shield. Inoltre è incluso sia il tappo standard che quello in bambù (per un tocco di stile aggiuntivo).

Lenovo Legion Phone Duel

Stile e potenza nel palmo della mano

Bello e dannato, Lenovo Legion Phone Duel è uno degli smartphone da gaming più controversi grazie al suo particolare design. Stiloso ed aggressivo, il flagship offre una fotocamera principale posizionata al centro della scocca ed una selfie camera… laterale! Equipaggiato con lo Snapdragon 865+ (con 12 GB di RAM e 256 GB di storage), il top di gamma da gaming offre un display AMOLED con refresh rate a 144 Hz, un sistema di raffreddamento a doppio liquido e tante impostazioni per monitorare e migliorare le fasi di gioco.

Razer DeathAdder V2

Il mouse da gaming per tutti

La nostra panoramica del nostro zaino tech dedicato ai gamer, con una valanga di idee regalo per Natale, si conclude con un prodotto immancabile per ogni appassionato di gaming. Il mouse Razer DeathAdder V2 è una soluzione cablata ergonomica, precisa ed economica. E poi il logo Razer LED è sempre una chicca!

Siete affamati di sconti per i vostri regali di Natale (tech e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

