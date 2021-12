Recensione Black Shark Lucifer T1: bassa latenza e LED, offre la casa!

Il gaming mobile, negli ultimi tempi, interessa sempre più utenti e soprattutto diventa sempre più wireless. Aldilà dello smartphone stesso, sono diventati sempre più senza fili gli accessori, che possano essere controller o appunto le cuffie. E per chi ama giocare in mobilità, un paio di auricolari TWS che soddisfino i parametri ci sono, coprendo ogni fascia di prezzo. Come nel caso dei Black Shark Lucifer T1, che puntano ad un rapporto qualità/prezzo importante e soprattutto su quella che è la loro estetica e la modalità a bassa latenza, ma ci avranno convinti in recensione?

Recensione Black Shark Lucifer T1 | Auricolari TWS Gaming

Contenuto della confezione

La confezione di questi auricolari Black Shark è davvero ben fatta. Riprende infatti le linee delle scatole degli smartphone del brand affiliato a Xiaomi, con i classici richiami in verde fluo. All'interno troviamo però una dotazione minimal, che sostanzialmente va anche bene, considerando che oltre al paio di cuffie ed al case, servono semplicemente i gommini, il cavo di ricarica e la manualistica (anche in Italiano) e questi ci sono tutti.

Design e materiali

Il grande pregio di questi auricolari è decisamente il design. I Lucifer T1, aldilà della struttura che richiama fortemente al gaming, si avvalgono degli iconici LED che caratterizzano Black Shark, sia sull'auricolare stesso che sul case. E proprio la custodia è quella che più ci ha convinti: oltre ai sopracitati LED, abbiamo il logo del brand serigrafato al centro ma soprattutto un coperchio semi-trasparente e opaco che permette di osservare gli auricolari. Insomma, un vero esercizio di stile. Apprezzabili i materiali, visto che il policarbonato utilizzato è tutto opaco.

Funzioni Smart

Molto semplici le funzioni smart delle cuffie Black Shark. Sebbene con conformazione in-ear, non sono dotate di cancellazione del rumore attiva ma, per quel che costano, è anche abbastanza coerente. Non mancano però controlli touch, che in base ai vari tocchi ci permettono di svolgere varie opzioni. Abbiamo trovato interessante il fatto che i controlli si adattino in base a ciò che ci serve.

Infatti, con un solo tocco è possibile mettere in pausa o far partire la musica, ma anche rispondere alle chiamate. Mentre i due tocchi sono validi solo in caso si dovesse switchare l'altoparlante da smartphone ad auricolari, ma molto si basa sul tenere premuto per 2 secondi. In base alla situazione, è possibile cambiare traccia, attivare gli assistenti vocali o anche rifiutare una chiamata.

Altra funzione smart è la modalità a bassa latenza, che il brand chiama modalità Gioco, che si discosta da quella Musica proprio per un minor ritardo in risposta. E dobbiamo dire che questa feature fa il suo, riducendo effettivamente il delay. Per quanto costano, è un buon plus. Per switchare tra le due modalità, bisogna cliccare tre volte distintamente.

Quanto alla connettività, il Bluetooth 5.2 agevola la rapidità di accoppiamento, quindi saranno on in pochi istanti.

Qualità Audio – Black Shark Lucifer T1

Forse l'unica, vera pecca di questi auricolari TWS di Black Shark. L'audio, sia chiaro, non è pessimo, ma in alcune situazioni può risultare senza dubbio un po' ovattato. Non necessariamente sporco, ma chiaramente si è sentito di meglio, anche con modelli di pari prezzo.

In chiamata ci sentono bene ma catturano troppo i fruscii. Per strada, se c'è anche il vento, diventa assai complesso sentire. Diciamocela tutta: sono auricolari pensati per giocare, quindi quasi per una nicchia di utenti, che però è in crescita.

Autonomia

Senza dubbio buona è invece l'autonomia dei Black Shark Lucifer T1 in recensione. Infatti, ogni auricolare è dotato di un modulo da 40 mAh, a cui si abbinano i 400 mAh del case. Dobbiamo dire, ci hanno soddisfatti, perché sono riusciti a coprire le 3 ore e mezzo da soli e circa le 32-35 ore grazie alla custodia.

Recensione Black Shark Lucifer T1 – Prezzo e conclusioni

Chiudiamo questa prova per gli auricolari Black Shark con in mente il preciso utente a cui vanno. Detto francamente, questi Lucifer T1 danno il meglio di loro se messi in una condizione di gioco, ma non eccellono se si tratta di musica o chiamate.

Ovviamente, il prezzo aiuta molto queste cuffie, perché costando spesso una cifra molto accessibile spesso intorno o sotto i 25€, si può anche soprassedere su alcuni difetti. Difetti che sono coperti da un design davvero bello ed un'autonomia soddisfacente, quindi li possiamo definire inquadrati per quanto costano.

