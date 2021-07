OnePlus Buds Pro ufficiali con ANC: stile e qualità al top!

Era l'autunno del 2020 quando le Buds Z allargavano la scelta nell'acquisto di cuffie OnePlus, un ecosistema che ora si aplica con le nuove OnePlus Buds Pro. Dopo un modello base ed uno più economico, l'azienda ha deciso di realizzare una scelta più pregiata per coloro che non vogliono compromessi. Andiamo a scoprire quali sono le novità introdotte dalle TWS top della casa cinese.

OnePlus Buds Pro ufficiali: tutto sulle nuove cuffie TWS top

Design e caratteristiche

Per quanto riguarda il design delle nuove cuffie TWS OnePlus Buds Pro, dimenticate quanto visto con il modello base perché non ritroveremo lo stile del primo capitolo (lo vedete nell'immagine in alto) ma un design in-ear. Per la custodia di ricarica abbiamo un'apertura laterale anziché dalla parte superiore; è presente il supporto alla ricarica cablata da 10W tramite Type-C e quello alla ricarica wireless da 2W, utile per liberarsi dall'ingombro dei cavi. Le OnePlus Buds Pro introducono finalmente la cancellazione adattiva del rumore: l'ANC è in grado di variare la sua efficacia dai 15 ai 40 dB, in base all'intensità dei rumori di fondo (Smart Adaptive Noise Cancellation).

Per fare un paragone pare che dovremmo avere un livello pari a quello delle Enco X, stando a quanto dichiarato da alcuni insider. Le nuove cuffie OnePlus non si fanno mancare nulla: abbiamo il Bluetooth 5.2, la certificazione IP55 contro gli schizzi, la modalità a bassa latenza a 94 ms per i giochi e i contenuti video. Completano il quadro driver dinamici da 11 mm, il supporto ai codec LHDC e al Dolby Atmos.

Autonomia

La compagnia cinese ha svelato anche dettagli sull'autonomia delle OnePlus Buds Pro: si parla di 28 ore di utilizzo, comprensive della custodia e con ANC attivo. Con l'ANC disattivato dovremmo avere ben 38 ore di utilizzo. Grazie alla ricarica rapida basteranno 10 minuti per avere fino a 10 ore di utilizzo del case.

OnePlus Buds Pro ufficiali – Prezzo e disponibilità

Le nuove OnePlus Buds Pro con ANC sono state lanciate insieme allo smartphone Nord 2 al prezzo di circa 149€ nelle colorazioni Matte Black e Glossy White. Le vendite partiranno dal prossimo 25 agosto, anche in Europa (con prevendite dal 18 agosto). Speriamo solo che la qualità sia degna di questa cifra e soprattutto che il paragone con le Enco X non sia azzardato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu